Demirtaş'tan HDP'ye: Adaylığımı tartışmayın

HDP'nin Ankara'da yapılan üçüncü büyük konferansına mesaj gönderen Selahattin Demirtaş, "Eş Genel Başkanlığa aday olmam mümkün değil, bu tartışmalara girmemekte yarar var" dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, şubat ayında yapılacak kongre öncesi aday olacağı şeklindeki iddialara kapıyı kapattı.

Demirtaş HDP’nin bugün Ankara’da başlayan 3. Olağan Konferansı’na gönderdiği mesajda, cezaevindeyken resmi görevler üstlenmelerinin mümkün olmadığını, bu tartışmalara girmemekte yarar olduğunu söyledi.

Bugünü ve yarını kazanmak için; daha güçlü ve örgütlü HDP!



Kongremize doğru giderken 3'üncü Büyük Konferansımızı gerçekleştiriyoruz. Aydınlık geleceği ilmek ilmek örüyoruz. pic.twitter.com/K7ahLITO6F — HDP (@HDPgenelmerkezi) January 24, 2020

​Gazete Duvar'ın haberine göre Demirtaş mesajında, "Bizlerin parti yönetiminde resmi görevler üstlenmesi bu aşamada mümkün değildir. Bu tür öneri ve tartışmalara da girmemekte yarar vardır. Biz her koşulda partimizin kalbindeyiz, partimiz de bizim kalbimizdedir. Bu da bizim için yeterlidir” dedi.

HDP'nin Ankara’da bugün başlayan üçüncü büyük konferansı yarın da devam edecek. Konferans 23 Şubat’ta yapılacak Büyük Kongre’ye hazırlık amacı taşıyor.