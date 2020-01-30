Rusya’nın AKPM’deki yetkileri tümüyle iade edildi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Rusya’nın yetkilerini tümüyle iade edilmesini öngören tasarıyı kabul etti.

Rusya’ya yetkilerin tümüyle iade edilmesi tasarısının oylandığı AKPM oturumunda, 96 parlamenter ‘evet’, 44 parlamenter ‘hayır’ ve 7 parlamenter de çekimser oy kullandı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Mart 2014’te Kırım'ın Rusya'ya bağlanması sonrası Rus heyetinin oylama hakkını kısıtlamıştı.

Moskova ise buna yanıt olarak oturumlara katılmama kararı almıştı.

AKPM, Rus heyetine 5 yıl boyunca uyguladığı yaptırımları Haziran 2019’da kaldırmış ve Rus heyeti, AKPM’ye geri dönmüştü.