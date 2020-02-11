Buldan: Türkiye derhal Suriye'den elini çekmeli

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyaya ilişkin açıklamalarını değerlendiren Buldan, "Sosyal medya çöplük değildir. Kirlilikten eğer söz edilecekse AKP ve saray trollerinin yarattığı çöplüklerden bahsedilmelidir. Çöplüğü yaratan sizin trollerinizdir. Tabii bir de suç olmalı diyerek sosyal medya kullanıcılarını tehdit etmekten de geri kalmadığını bir kez daha görüyoruz" ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları

Son günlerde FETÖ'nün siyasi ayağının bir kez daha tartışılmaya başlandığını anımsatan Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Suriye, Suriye halklarının iradesine teslim edilmeli'

"İktidar ayak oyunlarıyla siyasi ayak olduğu gerçeğini gizlemeye çalışmaktadır. İstedikleri kadar reddetsinler, FETÖ'nün siyasi ayağı, kolu, beyni de AKP'dir, AKP iktidarıdır. Bunların hepsi dava arkadaşlarıdır. Dava arkadaşlıkları, sevgili Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ davasında devam ediyor. Bunların dava arkadaşlıkları, Kürt kentlerinin yakılıp, yıkılmasında devam ediyor. Darbenin, cemaatin siyasi ayağının araştırılması için Meclis'te grubumuzun defalarca araştırma önergesi vermesine rağmen bu önergeler, AKP-MHP çoğunluğuyla reddediliyor. Siyasi ayak ortaya çıkmasın istiyorlar. Bunların hepsi suç ortakları ve birbirinin suçlarını biliyorlar, saklamaya çalışıyorlar. Aralarında bazen çıkar çatışması olabilir ama bunların hepsi birdir, aynıdır, aynı zihniyete sahiptir. FETÖ'nün siyasi ayağı değilseniz cemaat savcılarının açtığı Ergenekon davalarını bir bir düşürürken KCK davalarını neden düşürmediğinizi buradan size sormak isteriz. Demirtaş, Yüksekdağ ve diğer tüm arkadaşlarımız FETÖ ile AKP ortak kumpasıyla şu anda cezaevlerinde rehin olarak tutuluyorlar. Cemaat savcılarının uyduruk fezlekeleriyle dokunulmazlıklarımızı kaldıran yine bunlardır."

İdlib'de yaşanan gelişmelere değinen Buldan, "İdlib'de dün yeniden kayıp haberlerinin geldiğine hep birlikte tanıklık ettik. AKP-MHP ittifakının iktidar hesapları nedeniyle özellikle Suriye'den cenazelerin gelmeye devam etmesi hepimizi derinden üzmüş, yaralamıştır" dedi.

İdlib'de hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet, ailelere başsağlığı dileyen Buldan, Suriye tezkeresine karşı çıkarken bu sonuçları öngördüklerini, iktidarı uyardıklarını ancak kendilerinin dinlenmediğini söyledi.

Buldan, "Kayıpların sorumlusu tezkereye 'evet' diyenlerdir. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan tezkere görüşmelerinde çatışmaya ve savaşa karşı çıkmayanlardır. Türkiye derhal Suriye'den elini çekmelidir. Suriye, Suriye halklarının iradesine teslim edilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

'çift haneli enflasyon ile yoksullaşmaya devam'

Ekonomik gelişmelere değinen Buldan, Türkiye'nin tarihi boyunca bu denli bir yoksullaşmayı ve bölgesel eşitsizliği derinden yaşamadığını, enflasyonun giderek tırmandığını, mutfaktaki enflasyonun ise verilen rakamların çok daha üzerinde olduğunu, insanların çift haneli enflasyon ile yoksullaşmaya devam ettiğini dile getirdi.

Buldan, 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek HDP 4. Olağan Kongresi'ne katılım çağrısı yaptı.