Buldan: Türkiye derhal Suriye'den elini çekmeli

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyaya ilişkin açıklamalarını değerlendiren Buldan, "Sosyal medya çöplük değildir. Kirlilikten eğer söz edilecekse AKP ve saray trollerinin yarattığı çöplüklerden bahsedilmelidir. Çöplüğü yaratan sizin trollerinizdir. Tabii bir de suç olmalı diyerek sosyal medya kullanıcılarını tehdit etmekten de geri kalmadığını bir kez daha görüyoruz" ifadelerini kullandı.
FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları
Son günlerde FETÖ'nün siyasi ayağının bir kez daha tartışılmaya başlandığını anımsatan Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:
'Suriye, Suriye halklarının iradesine teslim edilmeli'
İdlib'de yaşanan gelişmelere değinen Buldan, "İdlib'de dün yeniden kayıp haberlerinin geldiğine hep birlikte tanıklık ettik. AKP-MHP ittifakının iktidar hesapları nedeniyle özellikle Suriye'den cenazelerin gelmeye devam etmesi hepimizi derinden üzmüş, yaralamıştır" dedi.
İdlib'de hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet, ailelere başsağlığı dileyen Buldan, Suriye tezkeresine karşı çıkarken bu sonuçları öngördüklerini, iktidarı uyardıklarını ancak kendilerinin dinlenmediğini söyledi.
Buldan, "Kayıpların sorumlusu tezkereye 'evet' diyenlerdir. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan tezkere görüşmelerinde çatışmaya ve savaşa karşı çıkmayanlardır. Türkiye derhal Suriye'den elini çekmelidir. Suriye, Suriye halklarının iradesine teslim edilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.
'çift haneli enflasyon ile yoksullaşmaya devam'
Ekonomik gelişmelere değinen Buldan, Türkiye'nin tarihi boyunca bu denli bir yoksullaşmayı ve bölgesel eşitsizliği derinden yaşamadığını, enflasyonun giderek tırmandığını, mutfaktaki enflasyonun ise verilen rakamların çok daha üzerinde olduğunu, insanların çift haneli enflasyon ile yoksullaşmaya devam ettiğini dile getirdi.
Buldan, 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek HDP 4. Olağan Kongresi'ne katılım çağrısı yaptı.
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