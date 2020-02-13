İngiltere Maliye Bakanı Javid istifa etti

İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid görevinden istifa etti. Javid’in, tüm danışmanlarını görevden alması yönünde Başbakan Boris Johnson'dan gelen talebi kabul etmediği için bu kararı aldığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre; Başbakan Boris Johnson bugün kabinede yaptığı değişiklikler kapsamında, Sajid Javid'e danışmanlarının işine son vermesi ve onların yerine Başbakanlık tarafından atanan özel danışmanlarla çalışması teklifinde bulundu. Ancak bu teklifi kabul etmeyen Javid’in görevinden istifa kararı aldığı belirtildi.

Ağustos ayında hükümetin anlaşmasız Brexit'in etkilerine dair bir raporunu basına sızdırdığı iddiasıyla Sajid Javid'in bir danışmanının işine kendisine haber verilmeden son verilmişti.

Johnson, kabine değişikliği kapsamında şu ana kadar Javid dışında sekiz bakanı görevinden aldı. Pakistan kökenli olan Sajid Javid, Theresa May kabinesinde de içişleri bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Javid'in yerine Rishi Sunak atandı

Öte yandan Javid'in yerine Rishi Sunak Maliye Bakanı olarak atandı.

Daha önce Hazine Bakanı olarak görev yapan 39 yaşındaki Sunak, ilk kez 2015 yılında Muhafazakâr Parti vekili olarak parlamentoya girmişti. Sunak, 1960’lı yıllarda İngiltere’ye göç eden Hint asıllı bir aileden geliyor.