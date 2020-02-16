İş Bankası’ndaki CHP hisseleri: Beytülmal

İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devri yeniden gündemde. AK Parti'de devir işleminin hukuki zemini için çalışma başlatıldı. 'Beytülmal' olarak nitelendirilen hisselerin tek parti döneminde mecburen CHP'ye bırakıldığına vurgu yapılıyor, vasiyete ne kadar uygun kullanıldığı tartışılıyor.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Atatürk’ün vasiyeti doğrultusunda gelirleri Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na aktarılan İş Bankası'ndaki yüzde 28.09’luk CHP hissesi yeniden tartışma konusu oldu.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, İş Bankası’nda 4 CHP’li üye tarafından temsil edilen hisselerin Hazine’ye devir koşullarının araştırılması için çalışma yapılması talimatı verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Pakistan dönüşü gazetecilerin sorusu üzerine, çalışmayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin yürüttüğünü söyledi.

Çalışmayı hukuki zemine oturtmak için bir kurul oluşturma kararı verdiklerini anlatan Erdoğan, "Zannediyorum birkaç hafta içerisinde onun neticesini de kendilerinden alacağız. Fazla geciktirmeye niyetimiz yok. Vakit kaybına tahammülümüz yok” dedi.

CHP hisseleri ile ilgili tartışılan noktalar

AK Parti genel merkezi bünyesinde başlatılan çalışma sonucunda hisse devri ile ilgili nasıl bir formül üretilecek henüz bilinmiyor ancak parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre İş Bankası’nda CHP’li 4 üye tarafından temsil edilen bu hisselerle ilgili tartışılan noktalar şunlar:

Miras hukuku anayasanın da evrensel hukuk kurallarının da üzerinde özellikler barındırır. Mirasın vasiyete uygun kullanılması önemlidir. Burada vasiyet doğrultusunda miras bırakanın isteğinin ne ölçüde gerçekleştiğine bakmak gerekiyor.

© Fotoğraf : Twitter MHP'li milletvekili: İş Bankası'nda hissen mi var lan

Atatürk, bir devleti devlet yapan dili ve tarihi diyerek bu parayı Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’na bırakıyor. Ama iki kurum da birçok kez dava açarak alacaklarını alıyor. Bu vasiyete aykırı, hatta ihanettir.

Bir partinin bankada hisse sahibi olması, siyasi partiler arasında da eşitsizlik yaratan bir durumdur. Bu açıdan da kanunlara aykırı, anayasal eşitsizlik yaratan bir durum vardır.

Bu vasiyet tek parti döneminin ürünü. Başka parti olmadığı için bu hisselerle 'CHP ilgilensin' denilmiş ama bugün birçok başka siyasi parti de var. Bu açıdan kamu yararı ve eşitlik boyutu yeniden değerlendirilmelidir.

Söz konusu hisselerin Hazine’ye devri ile birlikte, İş Bankası’nda temsilini Hazine yapabilir ama bununla ilgili de mevzuatın incelenmesi gerekir.

Henüz siyasi karar yok

AK Partili kaynaklar hukuki açıdan araştırmaların devam ettiğini ancak henüz siyasi bir karar vermediklerine dikkat çekiyor. Konunun önce siyasi bir tutum alışı gerektirdiğine dikkat çeken kaynaklar, “Bu konuda henüz bir siyasi karar yok. Ama Atatürk’ün vasiyetinin evrensel hukuka göre hayata geçirilmesi için bir çalışma yapılıyor. Siyasi karar çıkınca bunun ardından bir de yeni mevzuat göreceksiniz” değerlendirmesinde bulundu.