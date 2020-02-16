Kılıçdaroğlu: Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar oldukları zaman Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye, Irak, Suriye ve İran dahil olacak. Akılcı politikalarla Ortadoğu'ya yeniden barış getireceğiz" dedi.

CHP Ankara İl Kongresi'nde konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 5 temel sorunu olduğunu belirterek, bunları "En temel sorunumuz demokrasi. İkincisi eğitim. Dış politika. Ayrımcılık, kutuplaşma. Ekonomi" diye sıraladı.

Hükümetin dış politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Defalarca söyledim. Ne işimiz var Ortadoğu bataklığında? Şimdi Hindistan’ı karşısına alıyor. Bir dilini tut kardeşim" ifadesini kullandı.

CHP iktidar olduğunda Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nı kuracaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye, Irak, Suriye ve İran dahil olacak. Akılcı politikalarla Ortadoğu’ya yeniden barış getireceğiz" diye konuştu.

'7 milyonu aşkın işsizimiz var'

İşsizlik ve emeklilikte yaşa takılanların durumuna değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Cumhuriyet tarihinin en derin krizlerinden birisini yaşıyoruz. 7 milyonu aşkın işsizimiz var. Üniversite bitiren on binlerce çocuğumuz işsiz. Ne diyorlar, 'Her işveren bir işsizi işe alırsa işsizliği çözermişiz.' Bir akıl tutulması yaşanıyor. Yok böyle bir şey. İşsizliğin önlenmesinin yolu üretmekten geçiyor.

Bugün EYT’liler var. Prim ödeme gün sayısı dolunca işi olsa dahi işinden ayrılmak zorunda çünkü emekliliği doluncaya kadar çalışsa yani yaşı da doldursa daha fazla prim ödeyecek, daha uzun süre çalışacak, kadere bakın daha az emekli maaşı alacak. Aile sigortasını uzun zamandır söylüyorum. Sosyal devlet en önemli şey. CHP’li kardeşlerime de sitem ediyorum. Yeteri kadar anlatmadılar."

İki aday yarışıyor

Ankara Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongrede mevcut il başkanı Rıfkı Güvener aday olmadı. CHP Ankara İl Başkanlığı için Parti Meclisi üyesi Ali Hikmet Akıllı ve eski Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yalçınkaya yarışacak.