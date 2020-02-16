Çavuşoğlu: İdlib'de artık kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da düzenlenen 56. Münih Güvenlik Konferansı’nın ardından yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesine ilişkin, "İdlib'de saldırganlığın durması ve artık kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik" ifadelerini kullandı.

Konferansa dair görüşlerinin sorulması üzerine ise Çavuşoğlu, "Münih güvenlik konferansının teması bence çok anlamlı. Batı'nın bunu anlamaya başlaması bana göre doğru bir adımdır. (...) Şansölye (Angela) Merkel, diğerlerine göre göçmenlik konusunda daha fazla duyarlılık gösteriyor. Tabii İdlib'teki durum herkesi daha fazla endişelendiriyor" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, yine bir soru üzerine Çin'de yaşayan Uygur halkına değindi.

Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı; "Uygur Türklerinin tüm Çin vatandaşları gibi yaşamaya hakkı var. En son BM komitesinde büyükelçimiz bu konudaki düşüncelerimizi açıkladı. Çin'in bize bir heyet gönderme konusunda daveti oldu. Biz bu konudaki beklentilerimizi hazırladık. Biliyorsunuz Çin'den bize Uygur Türklerinin etnik olarak Türk olmadıkları bilgisi paylaşıldı. Ancak biz herhangi bir etnik ayrım gözetmiyoruz. Birinden terörist çıktı diye tüm Uygur Türklerinin terörist olmadığını aktarıyoruz. Uygur Türkleri elbette Türk'tür. Biz onlara zorla Türkçe öğretmedik. Bu tip açıklamaları doğru bulmuyoruz."