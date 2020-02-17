Demirtaş'tan HDP kongresine katılım çağrısı: Biz de orada olacağız

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partinin 23 Şubat'ta gerçekleştireceği kongreye katılım çağrısı yaptı: "Merak etmeyin biz de orada olacağız; sesimizle, ruhumuzla. İstiyorum ki siz de orada olun; on binlerle."

HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın Twitter hesabından kendi el yazısıyla bir paylaşımda bulunuldu.

Notta HDP'nin Ankara'da 23 Şubat'ta yapacağı kongreye katılım çağrısı yapan Demirtaş, "Merak etmeyin biz de orada olacağız; sesimizle, ruhumuzla" dedi.

Demirtaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Merhaba değerli arkadaşlar 23 Şubat pazar günü Ankara Arena'da HDP Olağanüstü Genel Kurulu toplanacak. Merak etmeyin biz de orada olacağız; sesimizle, ruhumuzla. İstiyorum ki siz de orada olun; on binlerle. 'Zaten çok kişi gidecek, ben olmasam da olur' demeyin. Sensiz hiç olmaz. Lütfen programınızı ona göre yapın ve o gün kongrede buluşalım. Herkese selamlar."