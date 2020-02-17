Aslı Erdoğan beraat etmesine rağmen Türkiye'ye dönmeyeceğini açıkladı: Bir tutuklanma riskini daha göze alamam

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında beraat eden yazar Aslı Erdoğan, iki yıldır yaşadığı Almanya'dan Türkiye’ye dönmeyeceğini söyledi. Erdoğan "Bir kez daha tutuklanmam benim için ölüm anlamına gelir, bu koşullarda bir tutuklanma riskini daha göze alamam" dedi.

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında yargılanan isimlerden yazar Aslı Erdoğan, hukuki durumu ve yargılanma sürecinde yaşanan son gelişmelere ilişkin AFP'ye açıklamalarda bulundu.

"Dürüst olmak gerekirse çok şaşırdım. Hemen hemen herkes mahkum olacağıma inanıyordu" diyen Erdoğan, Almanya'ya gittikten sonra travmaya bağlı olarak iki ameliyat geçirdiğini açıkladı.

Erdoğan, "52 yaşında, 80 yaşındakilerde görülen bir hastalık geçirdim" dedi ve tutuklu kaldığı sürenin hastalıkları üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Erdoğan ayrıca, beraat almasına rağmen iki sene önce geldiği Almanya'dan Türkiye’ye dönmeyeceğini söyledi. Erdoğan "Bir kez daha tutuklanmam benim için ölüm anlamına gelir, bu koşullarda bir tutuklanma riskini daha göze alamam" ifadelerini kullandı ve beraat almasına rağmen yaptığı açıklamaların kendisinin aleyhinde kullanılmaya devam edileceğine inandığını belirti.

'Eskiden otobüs ve metroda insanlara konuşurdum ancak bu kanal kapandı'

Yazarlık kariyerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Eskiden bakkallarla veya otobüs ve metroda insanlarla konuşurdum. Bu beni bir yazar olarak besleyen bir durumdu ancak bu kanal kapanmış durumda. Ancak aynı zamanda Türkiye'de de sessizliğin hüküm sürdüğü izlenimine sahibim" ifadelerini kullandı.

'Altan ve Kavala'nın yargılandığı davalar Türkiye'nin diktatörlüğün çok ötesinde olduğunu gösteriyor'

Türkiye'deki siyasi durumu 'faşizm-neo faşizm' olarak nitelendiren Erdoğan, tutuklu gazeteci- yazar Ahmet Altan ve tutuklu işadamı Osman Kavala davalarının da ülkenin 'diktatörlüğün çok ötesinde olduğunu' gösterdiğini kaydetti. Erdoğan ayrıca, "Kapalı kapılarda neler yaşanıyor bilmiyorum ancak bu gibi akıl dışı davaların bir stratejinin parçası olduğunu düşünüyorum, başka bir açıklama bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

2016 yılında terör propagandası yaptığı iddiasıyla kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla yargılanan ve dört ay hapis yatan Erdoğan, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 16. duruşmasında geçen hafta açıklanan ara karar gereği 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma' ve 'örgüt üyeliği' suçlarından beraat etti. Erdoğan'a yöneltilen bir diğer suçlama olan 'örgüt propagandası' suçlaması ise zamanaşımına uğrayarak düştü.