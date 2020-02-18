Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'deki istifalarla ilgili talimat

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu İYİ Parti'de yaşanan istifaları partisinin dünkü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında değerlendirdi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, ekonomi ve iç politikadaki gelişmelerin yanı sıra Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ile Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un İYİ Parti'den istifası da değerlendirildi.

Kılıçdaroğlu'nun Çokal'ın istifası için 'kendi iç meseleleridir' ifadesini kullandığı ancak Ok'un istifa açıklamasında CHP'yi hedef almasının 'iyi okunması gerektiği' üzerinde durduğu öğrenildi.

Bazı MYK üyeleri ise Ok’un açıklamasını eleştirerek, “İktidarın Millet İttifakı’nı yıpratmak amacıyla çalışmaya devam ettiği” iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu’nun, kurmaylarından, İYİ Parti’deki istifalarla ilgili görüş bildirmemelerini istediği aktarıldı.