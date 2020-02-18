Akşener'den istifa tepkisi: İftira kötü bir şey

Partisinden istifaları değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İstifa tek taraflı bir irade beyanıdır. Ama bu irade beyanlarına temelsiz ve çok insafsız gerekçeler ortaya konulduğu zaman da o insanların canını yakar. İftira kötü bir şeydir" dedi.

İYİ Parti'den bir hafta içinde 2 milletvekili istifa etti. Bazı haberlerde istifaların devam edeceği iddia edildi. İstifalar TBMM'de partisinin grup toplantısı sonrasında İYİ Parti lideri Meral Akşener'e de soruldu.

İstifaların devam edeceğine ilişkin bir bilgisi olmadığını ifade eden Akşener şöyle konuştu:

"Benim böyle bir bilgim yok. O bilgiyi veren gazete, o bilgiyi veren televizyon kanalları demek ki bazı şeyleri biliyor. Bize de söylerlerse biz de biliriz. Benim prensip olarak istifa etmiş ister milletvekili olsun, ister sade bir üyemiz olsun, bu istifa sebebiyle canım yanar. Çok üzülürüm. Ama bugüne kadar istifa etmiş hiç bir arkadaşımızın aleyhinde tek bir cümlem, tek bir kelimem olmadı. Çünkü istifa tek taraflı bir irade beyanıdır. Üzüntüm şudur, insanlar bir siyasi organizasyonun içinde yer almaktan vazgeçebilirler, bunu saygıyla karşılamak zorundayız. Ben de hep öyle karşıladım. Ama bu kararlarına bu irade beyanlarına koskocaman bir camiayı, seçmeni, yöneticileri, teşkilatları töhmet altında bırakacak ve gerçekten haksız, temelsiz ve çok insafsız gerekçeler ortaya konulduğu zaman da o insanların canını yakar. İftira kötü bir şeydir.

'1997’yi yaşamış bir insanım'

Ben 1997’yi yaşamış bir insanım. DYP’de de bir parmak düğmeye basmıştı, böyle şeyler yaşanmıştı. Sonuç itibariyle bugün ülkenin geldiği duruma bakıldığında hürriyetlerin gittiği, ifade hürriyetinin ortadan kalktığı, tek adam rejiminin ortaya konduğu bir yönetim anlayışıyla karşılaşan Türkiye’nin acaba o gün o düğmeye basan parmakların bugün ne düşündüğünü çok merak ediyorum ben. Dolayısıyla doğal olmayan işlerin sizin söylediğinize göre demek ki gazeteler, bazı televizyon kanalları bu işle ilgili bilgi sahibi. Bu bilgi sahibi olmanın da bir manası ve anlamı vardır. Dolayısıyla bunların normal karşılanması tarafımızdan mümkün değil. İstifalardan söz etmiyorum. İstifaların gerekçesinden söz ediyorum. Bunların tamamına sonuç itibariyle seçmen karar verecektir. Hep beraber göreceğiz. Ama dediğim gibi o 1997’de yaşananların Türkiye’ye bugün maliyetini umarım o düğmeye basan parmaklar bugün görüp hayıflanıyordur."