Kayıt
16:42 19 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama

    CHP'li Altay: Kimse darbe yapmayı aklından geçirmesin, Erdoğan darbeyle inmeyecek

    © AA /
    Politika
    URL'yi kısaltın
    0 93
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104104/63/1041046376.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/politika/202002191041435773-chpli-altay-kimse-darbe-yapmayi-aklindan-gecirmesin-erdogan-darbeyle-inmeyecektir/

    'Yeni darbe hazırlığı' iddialarıyla ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Türkiye'de darbeler dönemi kapanmıştır. Kimse darbe yapmayı aklından geçirmesin. Erdoğan, bir darbeyle oradan inmeyecek. Böyle bir şeye tevessül edilirse, önce CHP o girişim karşısında görevini yapar, göğsünü siper eder" dedi.

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda dile getirdiği konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ'nün siyasi ayağı' ile ilgili sorduğu 7 soruya yanıt vermediğini belirten Altay, "Kendisine sorduğumuz 7 soruyu cevapladığı anda bizim için FETÖ’nün siyasi ayağı tartışması bitecektir" diye konuştu.

    Bu tartışmayı ısrarla sürdürenin kendileri olmadığını ifade eden Altay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 28 Aralık 2018'den bu yana bunu üç kez gündeme getirdiğini ve 'siyasi ayak ortaya çıkarılsın diye feryat ettiğini' dile getirdi.

    '2004'te önüne konulan MGK kararlarını niye görmedin?'

    Erdoğan'ın 'FETÖ ile 2010'dan beri mücadele ettiğini' söylediğini aktaran Altay, şöyle konuştu:

    "2010 referandumunda adeta kol kola çalıştılar. MİT Müsteşarı'na operasyon yapılmak istendikten sonra Mayıs 2013'te Pensilvanya'ya hangi çok önemli devlet adamını ve hangi çok önemli siyasetçiyi gönderdi ve niye gönderdi? Peki 2004'te önüne konulan MGK kararlarını niye görmedin? Erdoğan'ın bir bakanının 'Daha 4.5 yıl birlikte yol yürümemiz lazım' ifadesi orta yerdeyken, bu bakanla ilgili ne yaptın? 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'nün gerçek yüzünü gördüğünü varsayarsak, geçtik diğerlerini, sayın Fehmi Koru'yu apar topar hemen Pensilvanya'ya göndermekten muradın neydi? Erdoğan'ın FETÖ ile kesin ayrışması 15 Temmuz saat 18.00'dir. Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminden önce FETÖ'nün bütün girişimlerine rağmen arayı iyi tutmak için elinden gelen her şeyi yapmıştır."

    Bu konuda samimi olduklarını belirten Altay, TBMM'de FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması taleplerini anımsattı.

    'Yargının siyasallaşmasının acı, kötü bir örneği'

    Osman Kavala'nın Gezi olayları davasında beraat etmesi ve tahliyesinin ardından 15 Temmuz soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla ilgili bir soru üzerine Altay, "Kararın hukuki hiçbir yanı olmadığını" söyledi.

    Altay, "Dün sözcüsü 'Mahkeme kararı' demişti, bugün Erdoğan mahkeme kararına 'Manevra' diyor. Buna 'Manevra' derseniz, 'Ben de ileride bir gün HSYK Başkanvekili olurum' diyen çok sayıda savcı harekete geçer. Bunu talimat gibi algılar. Nitekim öyle olmuştur" dedi. 

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın yargının siyasallaşmasının acı, kötü bir örneğini yaşattığını öne süren Altay, "Bundan üzüntü duyuyoruz. Gezi davasının da Ergenekon ve Balyoz davaları gibi mizansen ve kumpas davası olduğu da böylece ortaya çıktı. Erdoğan'ın Kavala ile ilgili belli ki özelde bir husumeti var" ifadelerini kullandı.

    'İş Bankası ile ilgili tartışmaya girmeyi lüzumsuz bir iş olarak görüyoruz'

    İş Bankasında CHP'nin temsil ettiği hisselerin Hazine'ye devriyle ilgili tartışmalara ilişkin bir soru üzerine Altay, "Geçmişte, tek adam yönetimlerinde ve darbe dönemlerinde Atatürk'ün vasiyeti, Anayasa'ya aykırı şekilde çiğnenmiştir. Ama Türkiye normalleştiğinde, hukuk devleti işlemeye başladığında Atatürk'ün vasiyeti gereği yerine getirilmiştir. Orta yerde bu Anayasa varken, bu bundan sonra da böyle olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

    "Atatürk'ün vasiyetini çiğneyerek bir bankaya çökme operasyonunun en çok Erdoğan'a, AK Parti'ye ve ekonomiye zarar vereceğini Sayın Erdoğan benden iyi biliyordur" diyen Altay, "Dolayısıyla İş Bankası ile ilgili bir tartışmaya girmeyi lüzumsuz bir iş olarak görüyoruz. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. '12 Eylül 1980 darbesinde olduğu gibi bir dönem, Türkiye'de vardır' deniliyorsa, ona bir şey diyemem, demokrasinin gelmesini beklerim" ifadelerini kullandı.

    'CHP'nin varlığında seçilmiş Cumhurbaşkanını kimse oradan indiremez'

    Altay, 'darbe söylentileri' ile ilgili bir başka soru üzerine de şunları söyledi:

    "Darbe söylentileri, Erdoğan'ın kaybettiği kamuoyu desteğini yeniden toparlamak için, mağrur Erdoğan'ı mağdur gösterme gayreti olabilir. Çünkü bu söylenti en çok Erdoğan'ın işine yarar. Ya da işler çok kötü olduğu için Cumhur İttifakı darbe paranoyasına tutulmuş olabilir. Buna gerek yok. Çünkü Türkiye'de darbeler dönemi kapanmıştır. Kimse darbe yapmayı aklından geçirmesin. Erdoğan, bir darbeyle oradan inmeyecektir, inemez. Böyle bir şeye tevessül edilirse, önce CHP o girişim karşısında görevini yapar, göğsünü siper eder. Elbette Erdoğan oradan inecek. İnşallah en kısa süre içinde yapılmasını beklediğim seçimlerde, sandık marifetiyle Erdoğan oradan inecek. CHP'nin varlığında seçilmiş Cumhurbaşkanını kimse oradan indiremez. Buna gücü yetecek tank, top henüz icat edilmemiştir."

    Etiketler:
    12 Eylül 2010 referandumu, Pensilvanya, MİT, 17-25 Aralık süreci, Osman Kavala, Mustafa Kemal Atatürk, İş Bankası, Devlet Bahçeli, MHP, Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün siyasi ayağı, Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ, Engin Altay
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Alparslan geçen sürede yaklaşık 35 bin TL harcayarak 850 adet cep telefonu topladı.
    25 yılda 850 cep telefonu biriktirdi
    Karikatür
    Venezüella'da muhalefet lideri Guaido'nun amcası patlayıcılarla yakalandı
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet