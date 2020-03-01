Kulis: İmamoğlu bu gidişle kendi kendini sıfırlar, muhalefetin gizli adayı Mansur Yavaş

AK Parti kulislerinde adı Cumhurbaşkanlığı için geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na şans verilmediği, "İmamoğlu bu gidişle kendi kendini sıfırlar. Muhalefetin gizli adayı Mansur Yavaş" denildiği belirtildi.

İktidar kanadında 'erken seçim yok' denilse de kulislerde bir sonraki seçimin adayları şimdiden konuşuluyor.

Gazete Duvar'ın kulis haberine göre, iktidar cephesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışında bir isim yok.

Muhalefet cephesinde ise ortak ya da ayrı ayrı aday çıkarılıp çıkarılmayacağı henüz belli değil ama AK Parti kulislerinde muhalefetin adayı olarak konuşulan isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş.

Habere göre, AK Parti'nin tecrübeli bir milletvekili, adı Cumhurbaşkanlığı için geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na şans vermezken, "İmamoğlu bu gidişle kendi kendini sıfırlar. Bence muhalefetin gizli adayı Mansur Yavaş" ifadesini kullandı.