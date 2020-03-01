Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. İki ismin, Recep Tayyip Erdoğan- Vladimir Putin görüşmesi öncesi ele alınacak konuları değerlendirdiği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede 'liderlerin buluşması öncesi konular' değerlendirildi.

Çavuşoğlu, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in mart başında bir görüşme yapacağını belirtmişti.