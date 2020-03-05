Rus uzman: Putin ve Erdoğan’ın uzlaşma noktası bulması önemli

Rus uzman Vladimir Avatkov, Putin ve Erdoğan’ın bugün yapacağı görüşmede İdlib’deki gerginliğin çözümü ve daha önce elde edilen başarıların muhafaza edilmesi için uzlaşma noktası bulmasının önemli olduğunu ifade etti.

Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılacak görüşmeyle ilgili Russia Today’e (RT) değerlendirmede bulunan uzmanlara göre, bu üst düzey görüşme, Moskova ve Ankara’nın durumu çözüme kavuşturma isteğini gözler önüne seriyor.

Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı öğretim görevlisi Doç. Vladimir Avatkov, görüşmeyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“İdlib’deki durum şu an çok gergin. Bu nedenle iki liderin uzlaşma noktası bulmaya çalışması çok önemli. Bu öncelikle de Suriye’deki durumu normalleştirme sürecinde elde edilen olumlu sonuçların muhafaza edilmesi için önemli.”

Rusya ile Türkiye arasında savunma alanında işbirliği için son yıllarda çok şey yapıldığını belirten Avatkov, Rusya-Türkiye-İran üçlü işbirliğini de hatırlatarak, bu gelişmelerin korunmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Öte yandan uzmanlara göre, Erdoğan’ın görüşmelere hazır olması, durumu doğru değerlendirip güç kullanmaktan ve siyasi ultimatomlardan kaçındığının göstergesi.

‘Erdoğan uzlaşı arzusuyla Moskova’ya gidiyor’

Rusya Bilimler Akademisi Doğu Bilimleri Enstitüsü’nden İrina Zvyagelskaya ise, “Türkiye lideri kendi sert tarzını ortaya koyduktan sonra bir çeşit uzlaşı bulma arzusuyla Moskova’ya gidiyor” ifadelerini kullandı.

‘Taraflar anlaşmalı’

Rusya Diplomasi Akademisi’nden Ortadoğu uzmanı Prof. Dr. Aleksandr Vavilov da liderler arasında doğrudan bir görüşme olmadan mevcut krizin çözülmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Vavilov, “İdlib’deki durum için tek çözüm yolu barışçıl etkileşim kurmak. Taraflar jeopolitik pozisyonlarına rağmen anlaşmalı” dedi.