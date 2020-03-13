Görevden alındığı iddia edilen CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Aydar'dan açıklama

Sözcü'den Mehmet Serbes'in haberine göre, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın geçmişte yargılandığı suçlardan aldığı 24 ay hapis cezasının kesinleşmesi gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındığı iddia edildi.

Söz konusu iddiaları yalanlayan Aydar, şunları söyledi:

"YSK, bu cezaları birleştirmiş ama bunu birleştirmeye yetkisi yok. YSK mahkeme değil. Ben görevimin başındayım. Şu an bir mahkemeden ceza almış değilim, bana siyasi yasak getirmeye çalışıyorlar ama bu bugünün olayı değil. 2013 yılında 10 aylık cezalarım vardı, bunlar infazı olmuş, bitmiş, ortadan kalkmış, seçime girmişim. YSK, bunları birleştirerek 20 aya çeviriyor. Mahkeme birleştirmemiş, YSK mahkeme değil ki bu cezaları birleştirsin, benden bununla ilgili savunma isteyecekler. Ben görevimin başındayım, belediye kayyum da atanmadı. Öyle bir şey yok."

'Siyasi darbe uygulanmaya çalışılmaktadır'

Aydar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada da, "Kamuoyunda Ceyhan Belediyemize kayyum atandığına dair iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Şahsıma hukuka aykırı bir biçimde siyasi yasak getirilerek adeta siyasi darbe uygulanmaya çalışılmaktadır" ifadesini kullandı.