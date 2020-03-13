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16:57 13 Mart 2020
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    Kongreye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (ortada), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (sağda), CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu (solda) da katıldı.

    CHP'li başkanlardan İmamoğlu'na eleştiri: MHP ve İYİ Partili isimler kollanıyor, CHP'lilere öcü gibi bakılıyor

    © AA / Ahmet Bolat
    Politika
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    https://tr.sputniknews.com/politika/202003131041590439-chpli-baskanlardan-imamogluna-elestiri-mhp-ve-iyi-partili-isimler-kollaniyor-chplilere-ocu-gibi/

    Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, bazı CHP'li belediye başkanlarının İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik olarak, "İşe alımlarda MHP ve İYİ Partililerin isimlerinin kollanması, CHP'li ve 'solcu' isimlere 'öcü' gibi bakılması" eleştirilerinin yapıldığını aktardı. Bayer, en çok eleştirilen kişinin ise CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu olduğunu aktardı.

    Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, CHP'li bazı belediye başkanlarının önceki akşam Yeşilyurt'taki bir otelde İstanbul il başkanlığı ve büyük kurultay değerlendirme toplantısı yaptığını belirtti.

    Toplantıya 29 ilçe, 7 belediye başkanının katıldığını aktaran Bayer, "Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nun davetine Ali Kılıç (Maltepe), Battal İlgezdi (Ataşehir), Erdem Gül (Adalar), Turan Hançerli (Avcılar), Ali Rıza Akpolat (Beşiktaş), Kemal Deniz Bozkurt (Esenyurt) katıldılar. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yoktu" dedi.

    39 ilçe başkanından Kadıköy, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Sarıyer, Beykoz, Şişli ve Üsküdar başkanlarının toplantıya katılmadığını; Kartal, Büyükçekmece ve Sultanbeyli belediye başkanlarının ise 'mazeret' bildirdiğini söyleyen Bayer, "Katılmayan isimlerin Oğuz Kaan Salıcı’nın başını çektiği ‘10 Aralık Hareketi’ne yakın isimler olduğu dikkat çekiyor" ifadesini kullandı.

    Bayer, toplantıdan rahatsız olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun telefon ederek, "Büyük kurultay öncesi il başkanının bilgisi olmadan böyle bir toplantının yapılmasını doğru bulmuyorum" dediğini aktardı.

    'En çok eleştirilen isim Kaftancıoğlu oluyor'

    Bayer, 'CHP kurultayının ilk ateşi' başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

    "Ev sahibi olarak bir konuşma yapan Dr. Kerimoğlu, bu toplantının yapılacağını duyan ve rahatsız olan il başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun telefon ettiğini, 'Büyük kurultay öncesi il başkanının bilgisi olmadan böyle bir toplantının yapılmasını doğru bulmuyorum' dediğini ve kızdığını söylüyor.

    CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu
    © AA / Serhat Çağdaş
    Kaftancıoğlu: İl kongresinde karşıma aday çıkmadı değil, çıkamadı
    Kerimoğlu buna gerekçe olarak, 'Biz büyük bir aileyiz. Bu tür toplantılar bizim daha çok kenetlenmemize sebep oluyor, partimizi nasıl büyütürüz, bunu sağlamaya çalışıyoruz' diyor.

    Bize gelen bilgiler bu yönde... Bu gelişmeler karşısında Kaftancıoğlu bugün kurultay delegelerini toplamaya karar veriyor. Anlaşılıyor ki, 28-29 Mart tarihindeki kurultay öncesinde, ‘kazan’ın ilk ateşi İstanbul’dan yakılıyor.

    Bakırköy’deki toplantıda en çok eleştirilen isim Kaftancıoğlu oluyor. İl kongresine tek aday olarak çıkması, antidemokratik tavırları, Kılıçdaroğlu’nun desteği ile örgüte sırtını dönmesi ve bazı başkanları kapıda bekletmesi gibi eleştiriler...

    'Kılıçdaroğlu’nun isteği üzerine Kaftancıoğlu'na 'evet' dedik, seçtik, ancak o iş orada bitti'

    Toplantıda bir komisyon kurulması kararı da çıkıyor; amaç diğer illerdeki kurultay delegeleri ile temasa geçilmesi ve en az 20 ismin PM’ye sokulması... Bu, geleceğe dayalı hassas bir konu. Malum, belediye başkanlıkları ve milletvekilleri adaylarının PM’de onaylandığı unutulmamalı. Bize anlatılanlara göre kurultay, liste savaşları nedeniyle ‘sert’ geçecek.

    Ankara Kent Konseyi Başkanlığınca, 5 Ekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara hemşeriliği kabulünden dolayı Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda resepsiyon düzenledi. Programda Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Kulis: İmamoğlu bu gidişle kendi kendini sıfırlar, muhalefetin gizli adayı Mansur Yavaş
    Kılıçdaroğlu bugüne kadar seçimlere ‘çarşaf liste’ ile gitti. ‘Muhalif kanat’ aynı uygulamanın olmasını istiyor. Eğer genel başkanın çevresindeki genel başkan yardımcıları, MYK üyeleri kendi gizli ajandalarına uygun hizipçi, dar kadrolu blok liste ve isim dayatmasına giderlerse, blok listenin arkasına saklanırlarsa, Kılıçdaroğlu’nun sert bir tutum takınabileceği yorumları da gözden uzak tutulmamalı, deniyor. Çarşaf liste olursa, birçok MYK üyesinin PM’ye giremeyeceği biliniyor. Yani nereden bakarsanız bakın, sıkıntı büyük.

    'İstanbul il kongresinde, Kılıçdaroğlu’nun isteği üzerine Kaftancıoğlu’na ‘evet’ dedik, seçtik, ancak o iş orada bitti' diyen ilçe ve belediye başkanlarının, şimdiden 'İrademizi kurultayda kimseye teslim edemeyiz, irade ilçe başkanlarınındır; aksi CHP’ye ihanet olur' çıkışı yapması, kulislerin daha da hareketleneceğinin göstergesi sayılıyor.

    'İmamoğlu da eleştirilen isimlerin başında'

    Bakırköy toplantısında Ekrem İmamoğlu da eleştirilen isimlerin başında yer aldı. 'İşe alımlarda örgütün beklentilerinden çok MHP ve İYİ Partililerin isimlerinin kollanması, CHP’li ve ‘solcu’ isimlere ‘öcü’ gibi bakılması' eleştirileri hiç yabana atılacak gibi değil. İmamoğlu’na istenildiğinde ulaşılamaması başka bir yakınmaydı."

    Etiketler:
    Oğuz Kaan Salıcı, Turan Hançerli, Erdem Gül, Kemal Deniz Bozkurt, Battal İlgezdi, Ali Kılıç, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Bülent Kerimoğlu, İYİ Parti, MHP, Eleştiri, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB, Kurultay, CHP, Yalçın Bayer
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