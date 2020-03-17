Kırım: Batı ülkeleri duruşlarıyla yerel halka saygısızlık yapıyor

Kırım yetkilisi Molohov, Batı ülkelerinin, uluslararası hukuk ilkelerine aykırı olarak Kırım’ın ‘işgal’ ve ‘istila’ edildiğini savunmaya devam ederek yerel halka saygısızlık ettiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kırım Daimi Temsilciliği Uluslararası ve Hukuk Çalışma Grubu Başkanı Aleksandr Molohov, 2014’teki referandumun meşru olduğunun altını çizerek delil olarak birkaç argüman sundu.

Öncelikle, Ukrayna’da yasadışı darbenin gerçekleştiğini ve meşru yönetimin yok olduğunu hatırlatarak bu yüzden Kırımlıların, halk gücü kurarak kendini koruma hakkına başvurduğunu kaydetti. Bunun üzerine Kırım parlamentosu, Rusya Devlet Başkanı’na başvurarak yarımadada barış ve huzurun sağlanmasında yardım istedi.

Molohov, "Kırım’da referandum gerçekleşti, Ukrayna’dan ayrılma ve bağımsızlık ilan edilmesi onaylandı. Ardından bağımsız Kırım devletinin Rusya Federasyonu’na katılımı ve Kırım halkının iradesine uygun olarak Rusya ile birleşme gerçekleşti. Bu da Batı ülkelerinin çok sevdiği istila ve işgal savlarını dışlıyor" diye kaydetti.

Uluslararası Adalet Divanı’nın Kosova ile ilgili olarak geçici özyönetim kurumlarının tek taraflı bağımsızlık ilanının uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmediğini ve uluslararası hukukta bağımsızlık ilanının yasaklanmadığını vurgulayan Molohov, "Böylece 16 Mart 2014 günü Kırım’da gerçekleşen ve yarımada halkının bağımsız bir şekilde ve demokratik temelde kendi geleceğini belirlediği referandum meşru bir şekilde gerçekleştirilmiştir ve yabancı ülkeler tarafından böyle tanınmalı" ifadelerini kullandı.