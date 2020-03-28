Rusya ve Suriye, ABD'nin insani yardım adı altında Suriyeli militanları silahlandırmayı planladığını açıkladı

Rusya-Suriye Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Amerikan tarafı, koronavirüsün yayılması durumundan yararlanarak BM yönetimine, Rukban mülteci kampına enfeksiyon teşhis araçları adı altında, kontrolü altındaki militanlara "insani" yardım ulaştırmak için baskı uyguluyor."

Açıklamada, ABD’li kuratörlerinden talimat alan sözde kamp yönetiminin, yerel halkın 'kritik' durumuna ve 'insani felaketi' önlemek için acil uluslararası yardım ihtiyacına dünya kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla bir propaganda kampanyası yürüttüğüne vurgu yapıldı.

Rukban kampındaki insani sorunların Amerikalıların yasadışı işgalinin bir sonucu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Rusya ve Suriye, Rukban kampında bulunan insanların bir an önce Suriye hükümetinin kontrolündeki topraklara tahliye edilmeleri ve evlerine dönebilmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldı ve almaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Suriye hükümetinin koronavirüsle mücadele için hazırlanan altı aylık planı onayladığına vurgu yapılan açıklamada, ülkenin tüm bölgelerinde enfeksiyon vakalarını izlemek için 19 çalışma grubu kurulduğu ve Şam, Lazkiye ve Halep şehirlerinde Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle ek laboratuvarların kurulmaya başlandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Suriye hükümetinin Rukban'dan ayrılacak olan tüm mültecilere koronavirüs testi uygulamaya, enfekte olanları hastaneye yatırmaya ve tedavilerini yapmaya hazır olduğu ifade edildi.