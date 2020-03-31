Pompeo ve Stoltenberg, Rusya ve Çin’i koronavirüsle ilgili dezenformasyon yaymakla suçladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ve Çin'i yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili dezenformatif bilgi yaymakla suçladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı ve Genel Sekreter, NATO’nun, müttefiklerin Covid-19 pandemisine verdiği yanıtı koordine etmesine nasıl yardım ettiğini ve Çin ile Rusya’nın virüsle ilgili dezenformasyonu yayma ve propaganda çabalarına karşı mücadelenin önemini değerlendirdi" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, dezenformasyon adı altında ne kastedildiği belirtilmedi.