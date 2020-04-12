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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu'nun istifasını kabul etmedi: Görevine devam edecek

    © AA / Esra Hacioğlu
    Politika
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/politika/202004121041809744-icisleri-bakani-suleyman-soylu-istifa-etti/

    Sokağa çıkma yasağı gecesine ilişkin "Ortaya çıkan görüntüler süreçle uyuşmadı" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti. Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından reddedildi. Konuya dair açıklamada, "Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir" denildi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Nisan Cuma akşamı sokağa çıkma yasağının ilan edildiği saat 22.00 sonrası market ve fırınların önünde oluşan izdihama ilişkin 'ortaya çıkan görüntülerin koronavirüsle mücadele süreciyle uyuşmadığını' dile getirerek, "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" dedi.

    Soylu’nun istifa açıklamasının ardından, sıcak saatler yaşanırken, İletişim Başkanlığı, istifanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmediğini duyurdu. Soylu’nun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından göreve getirildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir.”

    İşte Soylu’nun istifasını açıklaması ve ardından yaşanan tüm gelişmeler:

    Süleyman Soylu'nun istifa açıklaması:

    Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı.
    Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın... Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum... Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık... Allah Milletimizi korusun... Saygılarımla Süleyman Soylu

    Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ı kurtarmak için Soylu'nun istifa etmesini anlayışla karşılıyorum

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı’ndan istifasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Kararı tek başına alacağına inanmıyorum. Sağlık Bakanı’nın tek başına karar alamadığı gibi. Sayın Erdoğan'ı kurtarmak için Sayın Soylu'nun istifa etmesini anlayışla karşılıyorum."

    'Soylu, Erdoğan ile görüşmek için İstanbul'a gidiyor'

    Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a gittiği iddia edildi.

    Takvim Ankara Temsilcisi: İstifa, Cumhurbaşkanlığı'nın bilgisi dahilinde

    Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, A Haber canlı yayınında, "Süleyman Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanlığı'nın bilgisi dahilinde oldu" dedi. ​​​​

    Daily Sabah: 'Beceriksizce ilan edilmiş sokağa çıkma yasağı'

    Sabah gazetesinin İngilizce yayın organı Daily Sabah, konuya ilişkin yaptığı haberi, sosyal medya hesabı üzerinden "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cuma gecesi 250.000 kişinin market ve fırınlara akın etmesiyle sonuçlanan, beceriksizce ilan edilmiş sokağa çıkma yasağının ardından istifa etti" metniyle paylaştı.

    ​Soylu'nun istifası, sosyal medyanın da gündemine oturdu

    Türkiye'deki Twitter kullanıcılarının en çok konuştuğu konuların yer aldığı TT listesinin ilk 4 maddesinde, Soylu'nun istifasına ilişkin ifadeler yer aldı.

    İletişim Başkanlığı, "Süleyman Soylu’nun istifasına dair Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumuna ilişkin İletişim Başkanlığından birazdan bir açıklama yapılacaktır" açıklaması yaptı.

    Soylu'nun istifasına dair İletişim Başkanlığı'ndan yayınlanan açıklama şöyle:

    15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen sayın Süleyman Soylu, bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazanmıştır. Terör örgütlerinin ülkemizdeki eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltılmasında Sayın Bakanımızın yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı vardır. Aynı şekilde deprem gibi doğal afetlerin ardından yapılan çalışmalarda da, İçişleri Bakanımız sürekli sahada olarak güçlü bir koordinasyon gerçekleştirmiştir.
    Koronavirüs salgının sağlık hizmetleri, gıda tedariki ve kamu güvenliği boyutu da bulunduğu bir gerçektir. İçişleri Bakanımız, bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla, bu süreçte ülkemizde kamu güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı çekilmemesini temin etmiştir. Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir.
    ​Bahçeli'den açıklama: Kırılgan dönemde Soylu'nun istifa niyeti, mücadele ruhunu sekteye uğratma riski taşımaktadır

    MHP lideri Devlet Bahçeli, Soylu'nun istifasına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

    - Terörden ekonomiye, bölgesel sorunlardan küresel dayatmalara varıncaya kadar ülkemiz muazzam bir iradeyle duruş göstermektedir. Böylesi kırılgan bir dönemde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun istifa niyeti sürdürülen mücadele ruhunu sekteye uğratma riski taşımaktadır.

    - Gelişmeler karşısında Sayın Bakanı’nın istifa kararının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmediği anlaşılmaktadır. Elbette takdir ve tasarruf Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Milliyetçi Hareket Partisi mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur.

    - Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye’nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bizim temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan açıklama

    Soylu'nun istifasına ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yapan Kalın, Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın istifası kabul etmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır" dedi.

    ​CHP'li Altay: Yeniden yemin etmesi gerek

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Soylu'nun istifasına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, şu ifadeleri kullandı: "İstifa tek taraflı bir irade beyanıdır. Kamuya mal olduktan sonra sayın bakanın mecliste ettiği yemin düşmüştür. Dolayısıyla sn Erdoğanın kendisini yeniden ataması ve sn Soylunun TBMM de yeniden yemin etmesi gerekir"

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    Etiketler:
    İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, istifa, Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Türkiye
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