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    Selvi: İmamoğlu iki hata yaptı, Yavaş yükselişe geçti

    © AA / İstanbul Büyükşehir Belediyesi
    Politika
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    https://tr.sputniknews.com/politika/202004211041875379-selvi-imamoglu-iki-hata-yapti-yavas-yukselise-gecti/

    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu'na İBB Başkanlığı'nı kazandığında Türk siyasetini dizayn edecek şahıs gözüyle bakıldığını ancak eski gücünü kaybetmeye başladığını öne sürdü. İmamoğlu'nun iki hata yaptığını aktaran Selvi, "İmamoğlu inişe geçerken işine odaklanan Mansur Yavaş yükselişe geçti" ifadesini kullandı.

    Hürriyet gazetesi yazarı Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun seçim kampanyasında ne yaptıysa, kazandıktan sonra tersine gittiğini ileri sürdü.

    İmamoğlu'nun iki hata yaptığını belirten Selvi, "Bu kıyaslamayı yapmaktan dolayı memnun değiller ama İmamoğlu inişe geçerken işine odaklanan, polemiklerden uzak durmaya çalışan Mansur Yavaş yükselişe geçti" dedi.

    Selvi'nin bugünkü köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

    'Seçildiği günden bu yana sürekli polemiklerle gündemde'

    "Başakşehir Şehir Hastanesi’nin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul’un bir belediyesi var. Hemen Ulaştırma Bakanlığı’nı devreye soktuk' dedi.

    © DHA /
    İBB: Hastanenin yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi
    Seçim kampanyasındaki Ekrem İmamoğlu olsaydı, normalde iktidar engel olsa dahi şehir hastanesinin yolunu yapardı. Dün de o törende yer alırdı. Doğru olanı hastanenin yolunu yapıp dünkü açılışta kendisine teşekkür edilen bir Ekrem İmamoğlu olmaktı. Bana göre seçim kampanyasındaki İmamoğlu öyle biriydi. O yüzden farklıydı. Ama seçimden sonra başka bir İmamoğlu ile karşılaştık. Oysa İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazandığında Türk siyasetini dizayn edecek şahıs gözüyle bakılıyordu. Muazzam bir güç elde etmişti. Ama eski gücünü kaybetmeye başladı. Çünkü bu süreçte iki hata yaptı.

    1- Tatil.

    2- Polemik.

    İstanbul’u sel bastığı bir dönemde Bodrum’da tatildeydi. 24 saatliğine İstanbul’a uğradı, sonra tatiline kaldığı yerden devam etti. Elazığ-Malatya depreminden sonra Erzurum Palandöken’deki kayak işi ise tam bir fecaatti.

    'İmamoğlu polemiklerden besleniyor'

    Seçildiği günden bu yana sürekli polemiklerle gündemde. İmamoğlu hakkındaki haberleri taradım, icraat yok, polemik çok.

    Ankara Kent Konseyi Başkanlığınca, 5 Ekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara hemşeriliği kabulünden dolayı Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda resepsiyon düzenledi. Programda Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Kulis: İmamoğlu bu gidişle kendi kendini sıfırlar, muhalefetin gizli adayı Mansur Yavaş
    Oysa seçimleri kucaklayıcı, kimseyle polemiğe girmeyen, laf değil iş üreten bir başkan profiliyle kazanmıştı. Seçim kampanyasında ne yaptıysa kazandıktan sonra tersine gitti.

    Bu kıyaslamayı yapmaktan dolayı memnun değiller ama İmamoğlu inişe geçerken işine odaklanan, polemiklerden uzak durmaya çalışan Mansur Yavaş yükselişe geçti.

    İktidarın yardım kampanyasını engelleme ve sık sık polemiğe girmek gibi yanlışları olmasa Ekrem İmamoğlu hızla sıradanlaşır. Biraz bu polemiklerden besleniyor."

    Etiketler:
    Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatı, polemik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu
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