Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atandı

Hamza Cebeci'nin Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Cebeci kimdir?

1953 yılında Düzce'nin Gümüşova ilçesinde doğan Cebeci, evli ve dört çocuk babası. İlk ve orta okulu Gümüşova'da, liseyi Bilecik'te okuyan Cebeci, yüksek öğrenimini mimarlık eğitimi aldığı Almanya'da tamamladı.

Çeşitli kulüplerde futbol oynayan Cebeci, AK Parti kuruluş çalışmalarında Düzce ili sorumlusu olarak görev yaptı. AK Parti Avrupa örgütlenmesinde de görev alan Cebeci, 2004 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi oldu. Cebeci, 2015 yılından bu yana Darülaceze Başkanlığı görevini yürütüyor.