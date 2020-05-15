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    Ahmet Türk

    Ahmet Türk: Umut görürsem Meral Akşener'in, bir MHP liderinin bile elini sıkarım

    © AFP 2020 / BULENT KILIC
    Politika
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    Eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'nin HDP'yle ilgili sözlerinin bir siyasetçi için doğru olmadığını belirterek "Bugün umut görürsem Meral Akşener'in, bir MHP liderinin bile elini sıkarım" diye konuştu.

    31 Mart yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı seçilen,İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, T24'ten Murat Sabuncu'ya konuştu.

    Türk, HDP'nin 6 milyon oy aldığını hatırlatarak, İYİ parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'HDP'yi PKK terör örgütünün yanına konumlandırıyorum' sözlerini eleştirdi.

    Türk, "Bütün haksızlıklara rağmen bugün çok farklı noktada da olsa, çok farklı da düşünüyor da olsa umut görürsem Meral Akşener veya bir MHP liderinin elini bile sıkarım. Çünkü biz sorunların derinleşmesini değil tam tersi çözülmesini istiyoruz. Hatta bize düşmanlık yapan insanlara da bu siyasetin yanlış olduğunu anlatmak isteriz. Bu nedenle böyle haksız ve ötekileştirici bir dili bir siyasi lider kullanmamalı. Kendilerini eleştirebiliriz, kendileri de bizi eleştirebilir ama 'HDP, PKK demek' gibi bir cümleyi sarf etmek 6 milyon insanın düşüncelerine ters düşmek demektir" ifadesini kullandı.

    Ahmet Şık'ın istifası

    HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın partisinden istifasını da değerlendiren Türk, "HDP'nin yaptığı siyasetin yükünü taşımanın kolay olmadığını" belirterek, şöyle devam etti:

    "Bazen biz bile yoruluyoruz ama gerçekçi olmak lazım. Ahmet Şık gibi değerli bir arkadaşımızın siyasetin yükünü kaldırmamasını da makul karşılıyoruz. Ama şunu söylemek isterim, bugün AKP içinde ne kadar demokrasi var, diğer partilerde ne kadar demokrasi var. Bugün yönetimi ile merkezi ile kadroları gençleri ile tek tartışan parti HDP’dir. Evet eksik olabilir. Ama gerçekten diğer partilerle karşılaştırdığımızda fikirlerin tartışmaların özgürce yapıldığı bir siyasi partiyiz. Ben eleştirileri de kabul ediyorum sonuçta herkesin kendine göre eksikleri doğruları olabilir. Ben bugün partinin yönetiminde değilim. Belki yaşım itibari ile aktif siyasette de olmayabilirim ama sonuç olarak bu partiye inanan biriyim. Partinin her konumunda her yerinde düşüncelerimi ve fikirlerimi açıkça söylerim. Arkadaşımızda düşüncelerini ve eleştirilerini açıkça yapmıştır. Partimiz de gerçekten bizim yaptığımız eleştirilere değer veriyor."

    'CHP öncülük etmeli'

    Son dönemlerde sıkça dile getirilen 'demokrasi ittifakı' için HDP’nin her türlü özveriyi yapabileceğini söyleyen Ahmet Türk, şunları söyledi: 

    "Türkiye'nin demokratikleşmesi önemli. Bugün CHP ana muhalefet partisi, bunun öncülüğünü yapması gereken bir parti. Ama maalesef Kürt sorunu olduğu zaman, Kürtlerle ilgili bir şey olduğu zaman minderden kaçıyor. Oysa siz bu anlayışla sosyal demokrat bir parti olamazsınız. Kendi başımıza demokratik bir Türkiye yaratamayız. Ancak demokrasiye inananlar, vicdan sahibi insanlarla bu sistemi değiştirip demokratik bir geleceği sağlayabiliriz. Bu yüzyılda silahların sorunları çözemediğini görüyoruz. Değişim ve dönüşümün halkın ciddi örgütlenmesiyle sağlandığını görüyoruz. Seçenek demokratik siyaseti örgütlemek ve demokrasiden yana insanlarla buluşmayı sağlamaktır. Bunun için zaman zaman CHP’ye eleştiri yapıyorsak bu görevi tam yerine getirmediği içindir." 

    Etiketler:
    İçişleri Bakanlığı, Demokrasi, Murat Sabuncu, T24, CHP, Ahmet Şık, MHP, Meral Akşener, HDP, Ahmet Türk, Kayyum, Türkiye, Mardin
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