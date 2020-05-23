ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi McFaul: ABD’de Çin karşıtlığı yükseliyor, Ruslar rahatlayabilir

Çin ile ABD arasındaki krize ilişkin değerlendirmede bulunan ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Michael McFaul, Çin karşıtlığının ABD'de Rusya karşıtlığı kadar güçlendiğini söyledi.

ABD’nin eski Moskova Büyükelçisi Michael McFaul, ülkesinde Çin karşıtlığının Rusya karşıtlığı kadar güçlü hale geldiğini belirtti.

Halihazırda Stanford Üniversitesi öğretim görevlisi olan McFaul, Eho Moskvi radyosuna açıklamasında, "Amerika’da Rusya karşıtı duygular çok güçlüydü. Şimdi de Çin karşıtı duygular yükselişti. Bu sizin için iyi bir haber, rahatlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kendisinin, ‘Rus insanlar’ ve ‘Rus devlet’ kavramları birbirinden ayrı tuttuğunu söyleyen McFaul, "ABD’ye yönelik de öyle olmalı, Amerikan toplum ve Trump arasında farkı bilmek lazım" diye ekledi.