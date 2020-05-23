Rusya’nın ABD Büyükelçiliği, Washington’u ‘dış düşman’ aramakla suçladı

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “sağlık alanındaki Rus dezenformasyonunun ifşa edilmesi” için ilan ettiği 250 bin dolarlık ödülün, Washington’un koronavirüs salgını gibi ortak bir soruna karşı birleşmek yerine yıkıcı çalışmalar yürüttüğünü gösterdiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 21 Mayıs’ta “Rusya’nın sağlık alanındaki dezenformasyonunu ifşa edecek” kişilere 250 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

Rusya’nın ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Bu tür ödüller, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki partnerlerin gerçek duygularını, niyetlerini ve düşünce tarzını ortaya çıkarıyor. Hem Rusya hem ABD’nin binlerce vatandaşını kaybettiği ve tüm ülkelerin birleşmesi gerektiği çok ağır küresel salgının yaşandığı bir dönemde bile çabalar dış düşman aramalara yönlendiriliyor. Kendi yönetiminin kusurlarından tamamen veya kısmen bu düşman suçlanacak” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “ABD Kongresi ve Dışişleri Bakanlığı’ndaki etkili Rusya karşıtı güçler bir an olsun bile yıkıcı faaliyetlerine ara vermiyor, programlarına göre çalışıyorlar, kendi ülke liderinden gelen sinyalleri bile dikkate almıyorlar” dendi.

İki ülke liderinin son telefon görüşmelerinde, koronavirüse karşı ortaklaşa mücadele edilmesi gerektiğini kaydettiğini hatırlatan Rusya Büyükelçiliği, “Eller yıkanarak koronavirüsten temizlenebilirken Rusya karşıtlığından temizlenemiyor” dedi.

ABD okurlarının, Rus medyasının elleri yıkamama çağrısında bulunduğu yönünde yanıltıldığını hatırlatılan açıklamada, “Retorik bir soru sormak istiyoruz. Bu 250 bin doları, muhtaç ülkelere yardıma, birilerinin hayatını kurtarmaya yönlendirmek daha yararlı olmaz mıydı?” ifadesine yer verildi.



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