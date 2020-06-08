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    TBMM Genel Kurulu

    Seçim mevzuatı sil baştan: İttifak partilerine yüzde 5 baraj

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    Politika
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    https://tr.sputniknews.com/politika/202006081042207162-secim-mevzuati-sil-bastan-ittifak-partilerine-yuzde-5-baraj/

    İttifak uygulamasının seçim barajını fiilen ortadan kaldırdığı yorumları yapılırken, barajın ittifak yapan partilerin en az yüzde 5 oy almaları şekline dönüştürülebileceği iddia ediliyor. Bu durumda küçük partiler ittifak aracılığıyla Meclis'e giremeyecek.

    Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; AK Parti, tartışmaları bir süre önce başlayan Siyasi Partiler ve Seçim Yasa değişikliklerini kapsamlı ve geniş bir çalışmaya dönüştürmeye karar verdi.

    Çalışma, yeni partilerin transfer yapmasının ve grup kurmasının engellenmesinden çıkartılarak, 'yeni ittifak modelleri, seçim barajı, daraltılmış bölge' gibi konuları da içeren büyük bir mevzuat taramasına dönüştürüldü. Masada, seçim barajlarının yüzde 5’e indirilmesi ve seçim bölgelerinin sayısının arttırılması da var.

    İki yasa, tek paket

    Habere göre AK Parti’de kurulan komisyon, ilk toplantısını önümüzdeki hafta yapacak. AK Parti Siyasi İşler Başkanı Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyon, çalışmalarını yaz boyunca sürdürecek ve yeni yasama dönemine, hem siyasi partiler, hem de seçim yasasında ciddi değişiklikler içeren bir paket getirilecek.

    Bu paketin oluşumunda, partide daha önce yapılan taslak çalışmadan da yararlanılacak. Geçmişte bu taslakla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunum yapılmış, simülasyonlarla yapılan değişikliklerin sonuçları gösterilmişti.

    Yüzde 5 baraj tartışması

    Yapılan planlamaya göre öncelikle 400 maddeyi bulan iki yasa sadeleştirilecek ve yaklaşık 200 maddeye indirilecek. Sadeleştirme dışında, asıl önemli çalışma, seçim barajı konusunda olacak.

    AK Parti Genel Merkezi
    © AA / Murat Kula
    AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçim Mevzuatı Uyum Komisyonu kurdu
    İttifak uygulamasının seçim barajını fiilen ortadan kaldırdığı yorumları yapılırken, barajın ittifak yapan partilerin en az yüzde 5 oy almaları şekline dönüştürülebileceği iddia ediliyor. Bu durumda, baraj otomatik olarak yüzde 5’e inecek. Küçük partilerin ittifak aracılığı ile Meclis’e girmesi engellenecek.

    AK Parti milletvekili seçimlerinde dar bölgeye sıcak bakmazken, daraltılmış bölgeye daha yakın duruyor. Yeni düzenlemede buna ilişkin hükümler de yer alacak. Bir parti yöneticisi, daraltılmış bölge olmasa bile ona benzer bir ara formül geliştirebileceklerini söyledi. Parti, metropollerdeki seçim bölgelerinin sayısını arttırmayı planlıyor. Bu konuda daha önce yapılmış çalışma da bulunuyor.

    İttifak yapısı

    Türkiye milletvekilliği bu çalışmanın konusu olmayacak. Bunun için Anayasa değişikliği gerekiyor. Diğer partilerin çalışmalara destek vermemesi durumunda, TBMM’den geçirilmesi mümkün olmadığı için bu konuya girilmeyeceği belirtiliyor. Tartışılan başka bir konu ise ittifakların yapısı olacak. İttifak yapısının aynen kalabileceği gibi seçimden önce ittifak yapmanın yolunun kapatılabileceği de iddia ediliyor. Partilerin güçlerini seçimden önce değil, seçimden sonra birleştirmesiyle ilgili öneriler de bulunuyor. Bu durumun büyük partileri avantajlı çıkaracağı yorumları yapılıyor.

    Etiketler:
    TBMM, Meclis, Hayati Yazıcı, ittifak, Türkiye, Seçim barajı, AK Parti
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