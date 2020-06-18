BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Bozkır: Bunlar ülkemize olan güvenden kaynaklandı

BM'nin 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, "Bunlar ülkemize olan güven ve bu işi iyi yapabileceğimize olan inançtan kaynaklandı" açıklamasında bulundu.
BM'nin 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, "Bunlar ülkemize olan güven ve bu işi iyi yapabileceğimize olan inançtan kaynaklandı" açıklamasında bulundu.
BM'nin 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, "Bunlar ülkemize olan güven ve bu işi iyi yapabileceğimize olan inançtan kaynaklandı" açıklamasında bulundu.
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