Son seçim anketine göre sadece dört parti barajı geçebiliyor

MAK Danışmanlık tarafından yapılan son seçim anketinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 35.5 olarak belirlendi. Aynı ankette CHP yüzde 25.3, MHP yüzde 10,8, İYİ Parti yüzde 11, HDP ise yüzde 9.3'lük kesimin desteğini aldı.

Erken seçim iddiaları konuşulurken MAK Danışmanlık, Türkiye genelinde 30 büyükşehirle 15 il ve ilçelerinde yapmış olduğu araştırmanın sonucunu kamuoyuna sundu.

Yapılan araştırmada 'yarın seçim olsa' AK Parti'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 35.5, CHP'ye oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 25.3, İYİ Parti'ye oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 11, MHP'ye oy vereceklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 10.8 olarak belirlendi.

Aynı ankette tercihini HPD'den yana kullanacağını ifade edenlerin oranı ise yüzde 9.3'te kaldı.

Babacan ve Davutoğlu'nun desteği ne kadar?

MAK Danışmanlık'ın anketinde Saadet Partisi yüzde 1.2, diğerleri başlığı altında diğer parti ve bağımsız adaylar ise yüzde 1.2 olarak tespit edildi.

İktidardan tepki gelmişti

Son dönemlerde yayınlanan anketlere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan tepki gelmişti.

Dağ, "Aldatıcı bir şey yapıyorlar. AK Parti'nin oylarını düşürüyor. Tamam, nereye gitti bu oylar? Nerede bu oylar? Muhalefet nerede? Bunların tamamının 24 Haziran'dan önce de yaptığı kararsızları yüksek göstermek, oy kullanmayacak olanı yüksek göstermek, AK Parti'nin düştüğünü söylemek. Ama diğerleri çıktı diyemiyor, çıkan bir şey yok. Birinin iktidar olabilmesi için birinin düşmesi, diğerinin yükselmesi lâzım değil mi? Diğerlerinde bir şey yok. Diğeri daha da düşüyor" demişti.