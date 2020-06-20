Rusya: Lavrov ve Çavuşoğlu, Libya’da koordineli adımların önemini kaydetti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bugünkü telefon görüşmesinde Libya’daki sorunun çözümü için iki ülkenin adımlarını koordine etmesinin önemli olduğuna vurgu yaptıkları belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesi Türkiye tarafının girişimi üzerine gerçekleşti.

Açıklamada, “Sohbet sırasında, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki duruma ve gelişmelere ilişkin görüş alışverişi yapıldı, Libya’da çatışan taraflar arasında en kısa zamanda ateşkesin sağlanması ve diyaloğun kurulması gerektiğine vurgu yapıldı” ifadesine yer verildi.

Görüşmede, 'Libya’daki krize politik çözümün bulunması amacıyla Rusya ve Türkiye’nin koordineli adımlar atmasının önemine' vurgu yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Bakanlar, koronavirüs salgının yayılmasına karşı mücadele ve yol açtığı sonuçlarının üstesinden gelinmesiyle ilgili bir dizi konuda Moskova ve Ankara arasındaki işbirliğini de görüştü” dedi.

Kaynak: Bakanlar Libya, koronavirüs ve turizmi görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nda bir kaynak Sputnik’e açıklamasında, Lavrov ve Çavuşoğlu’nun bugünkü telefon görüşmesinde başta Libya olmak üzere bölgesel sorunları, turizmin geleceğini ve koronavirüs salgınını değerlendirdiklerini aktardı.

Kaynak, “Bakanımız, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sırasında turizm sektörü, koronavirüs salgını, ikili ilişkiler ve başta Libya olmak üzere bölgesel sorunlar ele alındı” dedi.