Rusya'nın Washington Büyükelçisi, ABD Dışişleri'nin Putin'in yazısına tepkisini değerlendirdi

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya Devlet Başkanı Putin'in İkinci Dünya Savaşı ile ilgili yazısındaki 5 nükleer güç liderini toplama teklifine ilgi gösterdiğini söyledi.

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI) için kaleme aldığı 'Büyük Zaferin 75. yılı: Tarih ve gelecek karşısındaki ortak sorumluluk' başlıklı makalesini çoğaltarak ABD Dışişleri Bakanlığı, sivil toplum örgütleri ve Batı Avrupa ülkelerinin ABD’deki büyükelçiliklerine gönderdiğini anlatan Büyükelçi Antonov, "Yazı büyük ilgi gördü" dedi.

Antonov, "Dün ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yöneticilerinden biriyle görüştüm. Yazıyı incelemeleri, Rus liderinin tezlerini derinden derine düşünmeleri ve sunulan teklifleri günümüz hayatta nasıl uygulanabileceğini değerlendirmeleri için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. Putin’in BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin yapacağı önümüzdeki zirveye ilişkin ifadeleri meslektaşlarımızın ilgisini çekti" ifadelerini kullandı.

ABD’nin stratejik güvenlik mimarisini değiştirmeye yönelik planları ve adımlarıyla ilgili kafalarında soru işaretlerinin olduğunu dile getiren Antonov, ABD’nin Hava Savunma Anlaşması, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması ve Açık Semalar Antlaşması’ndan çıkmasının Rusya’yı tedirgin ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Amerikalıların Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’ndaki imzayı geri çekeceği yönünde konuşmalar yapılıyor. ABD’nin askeri planlarının Rusya ve Çin’e karşı olduğu açık. Bize büyük güçlerin rekabeti kavramı teklif ediliyor. Bu aslında silahlanma yarışı demek. Bu gelişmeden kaçınmak istiyoruz."