Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun 'özür dile' çağrısına yanıt

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saygı Öztürk'ün "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" başlıklı yazısının ardından başlayan tartışmalarla ilgili "İçişleri Bakanı'nın özür dilemesi lazım" demişti. Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Saygı Öztürk'ün "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" yazısının ardından sert tepki göstermişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında konuya değinerek "Saygı Öztürk yazdıysa doğrudur. İçişleri Bakanı'nın, Öztürk'ten özür dilemesi lazım" dedi.

Soylu, bu çağrının ardından Twitter hesabından açıklama yaparak şunları yazdı:

"Sayın Kılıçdaroğlu, Özür diliyorum. Taşlıtarla Nazlı Sokak'ta büyüdük biz... Kadın, namus, insan, kavramını; ailemiz, öğretmenimiz, camideki hocamız ve sokağımız öğretti bize... Paraya, yarenliğe, makama, terk etme dediler. Terk etmeyeceğiz... Sizin gibi ve sessiz kalanlar gibi de olmayacağız... Arkadaşlık, Saygı'ya "ayıp etmişsin özür dile" demekti. Diyemedin... Bir anneye, kadına iftiraya karşı hep böyle olacağız Özür dilerim..."

Terk etmeyeceğiz...

Sizin gibi ve sessiz kalanlar gibi de olmayacağız...



Arkadaşlık, Saygı'ya "ayıp etmişsin özür dile" demekti.

Diyemedin...



Bir anneye, kadına iftiraya karşı hep böyle olacağız

Özür dilerim... — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 23, 2020

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