Peskov'dan Trump'ın 2018’deki görüşmeye kasıtlı olarak geciktiği iddiasına yanıt: Putin asla kimseyi beklemez

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un, ABD Başkanı Trump'ın 2018’de Rus mevkidaşı Putin ile ilk görüşmesine kasıtlı olarak geciktiği iddiasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, Kremlin protokol servisinin kusursuz çalıştığını, bu nedenle Rus liderin hiçbir zaman kimseyi beklemediğini söyledi.

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bugün satışa çıkan ‘The Room Where It Happened: A White House Memoir’ (Olayın Gerçekleştiği Yer: Bir Beyaz Saray Hatırası) adlı kitabında, 2018'de Finlandiya'da düzenlenen ilk Trump-Putin görüşmesi öncesinde ABD heyetinin Rus lideri bekletme kararı aldığını ileri sürüyor. ABD Başkan Trump, gerçekten de görüşmeye Vladimir Putin’den 20 dakika sonra gelmişti.

Bugünkü basın toplantısında Bolton’un iddiasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Şimdi bir şeyler söylemek zor. Doğrusu, ayrıntıları hatırlamıyorum, ama devlet başkanımız kimseyi beklememişti. Trump’ın nasıl kasıtlı olarak geciktiği bilmiyorum, ama protokol servisimiz kusursuz çalışıyor ve Putin hiçbir zaman kimseyi beklemiyor" ifadelerini kullandı.

Görüşmeye Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’nün de katıldığını hatırlatan Peskov, "Finlandiya Cumhurbaşkanı da en az Putin kadar önemli, Bolton bunu unutmuş olabilir" dedi.

'Bolton'un kitabının güvenilirliğini abartmayın'

Bolton’un kitabını incelemeye 'yavaş yavaş' devam ettiklerini dile getiren Kremlin Sözcüsü, "Bu tür yayınların önemini ve güvenirliğini abartmayın" diyerek kitapta yazılan her şeyin sadece Bolton’un görüşü olduğunu kaydetti.

Peskov, "Bu, üst düzey yetkililere özgü bir açıklık değil… Her şeyin çok dengeli bir şekilde dengelenmesi gerekiyor. Her halükarda bizde, ülke liderleri arasındaki sohbetlerin uluslararası kamuoyuna açıklanmaması gereken içeriğini ifşa etme geleneği yok. Bu nedenle biz hiçbir zaman bunlarla ilgili yorum yapmıyoruz" diye kaydetti.