Danıştay'dan 'belediyelerin yardım kampanyası' kararı

Pandemi sürecinin başlangıcında İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok belediye tarafından başlatılan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere hükümetin tepkisine neden olan yardım kampanyalarıyla ilgili Danıştay karar verdi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Danıştay 10. dairesi, İçişleri Bakanlığı’nın belediyelerin yardım toplamasını yasaklayan söz konusu genelgesinin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Böylece belediyelerin yardım toplamasının yasaklanmasına dair süreç devam edecek. Danıştay, genelgenin iptal istemini ise daha sonra karara bağlayacak.

Ne olmuştu?

Koronavirüs salgınında ekonomik yönden etkilenen vatandaşlara yardım için başta İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleri olmak üzere yardım kampanyası düzenledi. Belediyelerin yardım toplamasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan, şu anda bu kampanyalar sadece devletimizin açıkladığı birimler tarafından yürütülmektedir. Belediyeler böyle kampanyalar açacak olursa, devlet içinde devlet olur. Yasalar da buna müsaade etmiyor" sözleriyle eleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tartışmaların ardından bir genelge yayımlayarak belediyelerin yardım toplamasını durdurdu. Ayrıca belediyelerin yardım hesaplarında toplanan paralar da bloke edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yardım toplanmasını yasaklayan İçişleri Bakanlığı genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.