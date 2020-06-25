MHP Hafik Belediye Başkanı Çuhadaroğlu'nu listeden düşürdü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Sivas'ın Hafik İlçesi Belediye Başkanı Çuhadaroğlu'nu 'partilerinin ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle' belediye başkanları listesinden çıkardıklarını açıkladı.

Çuhadaroğlu için Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi Belediye Başkanı Birol Şahin'e işletilen süreç izlenecek.

İlk adım olarak MHP'li belediye başkanları listesinden çıkarılan Şahin, için daha sonra disiplin ve partiden ihraç gibi resmi prosedür işletilmişti.

31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde, Partimizden Sivas/Hafik Belediye Başkanlığına seçilen Sayın Selahattin Çuhadaroğlu, partimiz ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle, Belediye Başkanları Listemizden Düşürülmüştür.. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.. — Sadir Durmaz 🇹🇷 (@sadirdurmaz) June 25, 2020

​Sivas'ın Hafik ilçesine belediye başkanı olmak için 20 yıl içinde 3 farklı partiden 5 kez seçime giren Selahattin Çuhadaroğlu, 31 Mart seçimlerinde MHP'den seçilmişti.