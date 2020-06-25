AYM'den HDP'nin başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'li milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın vekilliğinin düşürülmesine yönelik kararın iptali için yapılan başvuruyu oy birliğiyle iptal etti.

HDP, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın vekilliğinin düşürülmesi sonrası AYM'ye kararın iptali yönünde başvuruda bulunmuştu. AYM, başvuruyu bugün yanıtladı.

HDP'nin iptal talebi, Anayasa Mahkemesi heyeti tarafından oy birliği ile reddedildi. HDP'li vekiller için verilen karar geçerli olacak.

Ne olmuştu?

TBMM Genel Kurulunda, CHP'li Berberoğlu, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkemelerce verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin metin okunarak, vekillikleri düşürülmüştü.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul'da yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece ve aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Berberoğlu, Farisoğulları ve Güven'in cezaları, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.