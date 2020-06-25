CHP’den istifa eden meclis üyesi AK Parti’ye geçti

Mersin'de bir ay önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP), istifa eden Akdeniz Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Kahraman, AK Parti'ye katıldı.

Akdeniz ilçesinde 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde CHP'den belediye meclis üyesi seçilen ancak bir ay önce partisinden istifa eden Süleyman Kahraman, 15 ay sonra AK Parti'ye geçti.

Kahraman'ın geçişi için AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen törene Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak ile İl Başkanı Cesim Ercik de katıldı.

'Çalışmalarından etkilendim'

Gültak'ın Akdeniz ilçesine yönelik hizmet ve çalışmalarından etkilendiğini ifade eden Kahraman, "Yaklaşık bir ay önce partimden istifa ettim. Başkan Gültak ile beraber Akdeniz'e hizmet etmeye karar verdim. Bu sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ediyorum kendilerine. İnşallah hizmete devam edeceğiz" dedi.

Ercik ise "Biz başka bir siyasi partiden meclis üyesi transfer etmiyoruz. Zaten bir ay önce istifa etti Süleyman bey ve bizim partimize geçmeye karar verdi" diye konuştu.