Rus Dışişleri: Rusya ile ABD, askeri doktrinlerin görüşüleceği uzmanlar toplantısı konusunda anlaştı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus ve Amerikalı uzmanların askeri doktrinler ve verifikasyon konularında birkaç toplantı yapacaklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, söz konusu toplantıların yapılması konusunun Viyana’da gerçekleştirilen stratejik istikrar görüşmelerinde ele alındığını belirtti.

Zaharova, "Viyana’daki görüşmelerde nükleer silahların kullanımı da dahil olmak üzere, askeri doktrinler ve nükleer strateji konularında teknik çalışma gruplarının toplantılar yapmaları kararlaştırıldı. Önem arz eden bir diğer konu da verifikasyon ve şeffaflık sorunlarının tartışılmasıdır. Bu çerçevede, tarafların ilgili yaklaşımlarının kontrol edilmesi ve eşleştirilmesi fırsatı bulunmuş olacaktır" ifadelerini kullandı.

Taraflar arasındaki ciddi görüş ayrılıkları nedeniyle bunun ‘kolay bir görev’ olmayacağına vurgu yapan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taraflar ayrıca stratejik sorunları çözebilecek ve stratejik istikrarı etkileyebilecek her türlü silahla ilgili konuda uzman incelemesi yapılmasını kabul etti. Burada kastedilen şu anda herhangi bir uluslararası kısıtlayıcı rejim kapsamında olmayan araçlardır. Rusya stratejik diyaloğu sürdürmeye açıktır ve ABD ile silah kontrolü alanında sıkı bir parite temelinde tarafların menfaatlerinin ve kaygılarının karşılıklı olarak gözetilmesi ilkesine dayanarak daha fazla ilişki kurmayı amaçlamaktadır."