MHP'li Enginyurt'tan Arınç'a: Cumhurbaşkanının sırtındaki kambur sensin

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, özel bir televizyon kanalında katıldığı programda, “MHP, AK Parti’nin sırtında yük demiştiniz, aynı fikirde misiniz?” sorusuna, “Cumhurbaşkanımız üzülüyor, onun için düşüncem içimde kalsın” yanıtını verdi. Arınç’a MHP’den ilk tepki Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’tan geldi.

Arınç bir televizyon programında kendisine sorulan “MHP, AK Parti'nin sırtında yük demiştiniz, aynı fikirde misiniz?" sorusuna verdiği "Cumhurbaşkanımız üzülüyor, onun için düşüncem içimde kalsın" cevabına Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’tan tepki geldi.

Enginyurt, Twitter'dan yaptığı paylaşımda “Sen yoksun yanında da başarısız mı? Sen var mıydın 24 Haziran'da? 24 Haziran'da MHP vardı. Bülent Arınç'a soruyorlar 'MHP, AK Parti'nin sırtında yük demiştiniz, aynı fikirde misiniz?'. Diyor ki 'Cumhurbaşkanımız üzülüyor, onun için düşüncem içimde kalsın'. Yani demek istiyor ki 'aynı düşüncedeyim.' Cumhurbaşkanının sırtında bir kambur varsa, Bülent Arınç sensin! MHP’liler kimsenin sırtında kambur olmamıştır. Bülent efendi, içinde taşıdığın pis fikirlerini biz biliyoruz. Ülkücü ve MHP düşmanısın” dedi.

Bülent Arınç'a cevabımızdır. Seyrediniz ve Ülkücüler olarak tepkimizi gösterelim.#bülentarınçyazıklarolsun pic.twitter.com/E7Ku8AuLft — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) June 26, 2020

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