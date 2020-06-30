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    Kim Jong-un ve eşi Ri Sol-ju

    Rus Büyükelçi: Kuzey Kore’yi asıl kızdıran, Güney Kore’nin broşürlerde Kim’in eşini ahlaksızca hedef alması

    © REUTERS /
    Politika
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    Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora, Pyongyang ile Seul arasında son dönemde yaşanan gerginliğin başlıca sebebinin, Güney Kore’de basılan propaganda broşürlerinde bu kez Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un eşinin ahlaksızca ve rencide edici biçimde hedef alınması olduğunu söyledi.

    Aleksandr Matsegora, Güney Kore’de basılan Pyongyang karşıtı propaganda broşürlerinin iki taraf arasındaki ilişkilerin gerginleşmesinin başlıca sebebi olmadığını ifade etti.

    Matsegora’ya göre, 31 Mayıs’ta basılan yeni broşürde Kuzey Kore First Lady’si Ri Sol-ju’nun provokatif bir görselinin kullanılması Pyongyang’ı kızdırdı.

    Rus basınına açıklamada bulunan Matsegora, “Bu tür broşürler ilk kez yayınlanmıyor, geçen yıl 10 kez basıldı. 31 Mayıs’ta yeni broşürler basıldı ve bunlar Kuzey Kore'yi rahatsız edip ciddi derecede öfkelenmesine yol açtı. Bu kez broşürlerde Kim’in eşine odaklı, ahlaka daha bir aykırı, rencide edici bir propaganda tarafı vardı. Öte yandan her şey düşük kalitede bir formatla photoshop’la yapılmıştı” ifadelerini kullandı.

    ‘Bardağı taşıran son damlaydı’

    © AFP 2020 / STR
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    “Bu elbette kabul edilemez ve Kuzey Kore’nin yoğun öfkesine yol açtı. Hem de sadece yönetiminin değil, halkının da” diyen Matsegora, yapılan bu son propagandanın bardağı taşıran son damla olduğunu belirtti.

    İki taraf arasındaki propaganda kampanyaları uzun zamandır bir ithilaf meselesi, ancak Pyongyang bu kez sınırdaki Kaesong kasabasında bulunan irtibat ofisi binasını havaya uçurmuş, ayrıca askeri tedbir kullanmakla tehdit etmişti.

    Kim’in kız kardeşinin yeni lider olmak için eğitildiği iddialarını yalanladı

    Öte yandan Matsegora, Kim’in kız kardeşi Kim Yo-jong’un ülkenin yeni lideri olarak eğitildiği iddialarını yalanladı.

    Kız kardeşin ciddi bir siyasi ve dış politika deneyimi olmasına rağmen çok genç olduğunu belirten Matsegora, “Yönetime gelmek için eğitildiğini söylemek için hiçbir neden yok. Ülkede kimse kendini ‘iki numara’ olarak nitelendirmeye cüret edemiyor. Kendisine de iki numaralı kişi olup olmadığını sorsanız, net bir ‘hayır’ derdi” ifadelerini kullandı.

    Kız kardeş Kim, son zamanlarda Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye broşürler yüzünden güttüğü sert tavır konusunda öne çıkıyor.

    Kim, Seul yönetimine karşı ordunun gerekli adımları atması ve planlaması için görevlendirildiğini açıklayarak, Güney Kore'yi ‘düşman’ olarak nitelendirmiş ve yakında Seul'un iki ülke sınırındaki ‘işe yaramaz’ irtibat bürosunun çöküşüne tanık olacağını kaydetmişti. Büro, bu ifadelerden sonra havaya uçurulmuştu.

    Etiketler:
    Kim Yo-jong, Ri Sol-ju, Aleksandr Matsegora, Kim Jong-un, Broşür, Güney Kore, Kuzey Kore, Rusya, Pyongyang
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