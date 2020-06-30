CHP kurultayı hakkında mahkemeden karar

CHP’nin 25-26 Temmuz tarihlerinde Ankara Odeon Otel'de yapacağı 37. Olağan Kurultay’a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet'in haberine göre CHP eski yöneticisi Şahin Mengü’nün koronavirüs sürecinde kurultayın yapılamayacağı gerekçesiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yaptığı erteleme başvurusu kabul edilmedi.

Öte yandan Pazartesi yapılan CHP MYK toplantısında, kurultay masaya yatırıldı. MYK'da, özellikle parti içinden gelen kurultayın ertelenmesi yönündeki çıkışlar da gündeme geldi. MYK üyelerinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kurultay konusunda parti yönetimine yönelik eleştirilerin yanıtlanması için kendilerine izin verilmesini istedikleri, ancak Kılıçdaroğlu'nun "bu hesaplaşma değil, iktidar kurultayı" mesajı vererek, bu tip polemiklerine girilmesine karşı çıktığı öğrenildi.