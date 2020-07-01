Rus Büyükelçi Yerhov: Anayasal düzenlemelere yönelik oylama tüm hızıyla sürüyor, tedbirler alındı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’a göre, Rusya’daki anayasal düzenlemelerle ilgili halk oylaması tüm hızıyla sürerken, Rus vatandaşları büyükelçilikteki oylamaya aktif katılım gösteriyor. Vatandaşların güvenliği için de salgınla ilgili tüm tedbirler alındı.

Rus vatandaşları Rusya’daki anayasal düzenlemelerle ilgili bugün akşam saat 20.00’ye kadar sürecek halk oylamasına katılım göstermek için büyükelçilik binasına gidiyor.

На избирательном участке в Посольстве России🇷🇺 в Турции🇹🇷 приняты необходимые санитарно-эпидемиологические меры, регулярно проводится обработка поверхностей. pic.twitter.com/zc1byrS2y7 — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) July 1, 2020

Konuyla ilgili Rus basınına konuşan Büyükelçi Aleksey Yerhov’a göre, büyükelçilikte oylama süreci tüm hızıyla devam ediyor ve salgınla ilgili gerekli tüm güvenlik tedbirleri alındı. Vatandaşların giriş ve çıkışları ayrıldı, durmaları gereken noktalar belirlendi ve belirli aralıklarla dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriliyor. Seçmenlerin maske takması ise zorunlu tutuluyor.

Посол России в Турции Алексей Ерхов с супругой приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации @MID_RF pic.twitter.com/i1v9sToFXL — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) July 1, 2020

Yerhov, “Bugün oylamanın son aşaması. Önceki günlerde ise kurulan seçim merkezlerinde oylar kullanıldı. Oldukça geniş bir Rus diasporasının olduğu İzmir’de, Türkiye’nin ilk nükleer santralinin inşa ediliği Mersin’de oylar kullanıldı. Katılım oranı orada iyiydi, neredeyse 1500 kişi vatandaşlık görevini yerine getirdi. Ayrıca Antalya, İstanbul ve Trabzon başkonsolosluklarında da bugün oylama gerçekleştiriliyor” dedi.

В Посольстве России в Турции стартовало голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Приглашаем соотечественников исполнить свой гражданский долг! pic.twitter.com/H82qQAS8DQ — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) July 1, 2020

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