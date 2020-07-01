CHP'nin Meclis Başkan adayı belli oldu

CHP, Meclis Başkanı adayı olarak Ankara Milletvekili Haluk Koç'u gösterdiğini açıkladı.

TBMM Genel Kurulu, 7 Temmuz Salı günü yeni TBMM Başkanı'nı seçmek üzere toplanacak.

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı ise yine Mustafa Şentop. Şentop'u MHP de destekliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, Meclisin toplandığı günden itibaren beş gün içinde, Başkanlık Divanına bildiriliyor. Başkan seçimi gizli oyla yapılıyor. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranıyor. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılıyor; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş oluyor. Başkan seçimi, aday gösterme süresinin bitiminden itibaren, beş gün içinde tamamlanıyor.