CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Esra Albayrak ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'ı telefonla arayarak, yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle duyduğu üzüntüyü paylaştı.