Kurtulmuş'tan Pompeo'ya 'Ayasofya' yanıtı: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yok

Sosyal medya hesabından Pompeo'nun Ayasofya çağrısına yanıt veren Kurtulmuş, Ayasofya’nın statüsüne dair karar verme yetkisinin sadece Türkiye’nin elinde olduğunu söyledi.
Kurtulmuş, “Türkiye’nin egemenliğiyle ilgili bir konu olan Ayasofya’nın statüsüne dair karar verme yetkisi sadece Türkiye’nin elindedir. Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur” ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin egemenliğiyle ilgili bir konu olan Ayasofya'nın statüsüne dair karar verme yetkisi sadece Türkiye'nin elindedir.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) July 1, 2020
Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur.
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