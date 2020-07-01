Kurtulmuş'tan Pompeo'ya 'Ayasofya' yanıtı: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yok

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 'Ayasofya müze olarak kalsın' çağrısına "Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur" diye yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından Pompeo'nun Ayasofya çağrısına yanıt veren Kurtulmuş, Ayasofya’nın statüsüne dair karar verme yetkisinin sadece Türkiye’nin elinde olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, “Türkiye’nin egemenliğiyle ilgili bir konu olan Ayasofya’nın statüsüne dair karar verme yetkisi sadece Türkiye’nin elindedir. Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin egemenliğiyle ilgili bir konu olan Ayasofya'nın statüsüne dair karar verme yetkisi sadece Türkiye'nin elindedir.

Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur. — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) July 1, 2020

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