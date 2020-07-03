Rus Dışişleri: Rusya, Pyongyang ve Seul arasındaki diyaloğun en kısa sürede yeniden başlamasından yana

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov, Kore Yarımadası'ndaki sorunun çözümü için Kuzey Kore ve ABD arasındaki diyaloğun yanı sıra, Pyongyang ve Seul arasındaki diyaloğun da hızlı bir şekilde yeniden başlatılması gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov, Rusya’nın Pyongyang ve Washington arasındaki görüşmelerin yanı sıra Pyongyang ve Seul arasındaki diyaloğun da mümkün olan en kısa sürede başlamasından yana olduğunu belirtti.

Rus basınına konuşan Morgulov, şu ifadeleri kullandı:

"Bu diyaloğun yeniden başlatılmasına yardımcı olmak için, Çinli meslektaşlarımızla birlikte ekonomik, askeri, insani ve politik alanlar olmak üzere dört yönden oluşan bir eylem planı geliştirdik. Bu eylem planını tüm ortaklara sunduk ve bu belgede karşı önerileri kabul etmeye ve dikkate almaya hazırız. Kısacası, ortaklarla diyaloğa açığız ve bu belgenin diyaloğun yeniden başlatılmasına çok ciddi bir şekilde yardımcı olabileceğine inanıyoruz."

Morgulov, Rusya’nın Kore Yarımadası'ndaki durumu yakından takip ettiğini ve her iki Kore devletinin yanı sıra diğer ilgili ülkeler ABD, Çin ve Japonya ile sıkı bir etkileşim halinde olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu konuda tüm ortaklarla düzenli temaslarımız var ve bu yönde karşılaştığımız en karmaşık sorunları ve zorlukları açık bir şekilde tartışıyoruz. Ayrıca, pandemi sırasında iletişimi kesmedik ve bu tür temasları uzaktan destekledik, ancak birçok planlı etkinliği bilinen sebeplerden dolayı ertelemek zorunda kaldık."

Rusya’nın Kore Yarımadası’na ilişkin pozisyonunun tutarlı olduğuna vurgu yapan Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bölgeyle doğrudan sınırı olan ve Kore halkıyla uzun tarihi bağları olan bir ülke olarak orada kalıcı, güvenilir barış ve istikrarı korumak ve güçlendirmek istiyoruz. Sadece nükleer füzeler değil, aynı zamanda oradaki mevcut diğer sorunların da çözümünün sadece barışçıl ve diplomatik yollarla mümkün olduğu açıktır. Rakibi korkutma, onu köşeye sıkıştırma, herhangi bir taviz vermeye zorlama girişimleri, kimden gelirse gelsin kabul edilemez."

Çin’in özellikle Batı tarafından yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasından sorumlu tutulduğu konusuna da değinen Morgulov, bu ülkenin enfeksiyonu yayan ülke olarak değil, ilk kurbanı olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek, "Enfeksiyonu yayan ülke olarak değil, en azından kendi topraklarında yayılmasını önleyerek bu salgının üstesinden gelmeyi başaran Kovid-19'un ilk kurbanı olan Çin'in deneyimlerinden hepimizin yararlanması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Morgulov, Rusya’nın bu yaklaşıma bağlı kaldığına vurgu yaparak, pandemi ile mücadele ve yeni salgınların önlenmesi konularında Çin ile aktif olarak etkileşime girdiğini kaydetti.