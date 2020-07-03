İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 15 günlük kısıtlama sadece barolarla ilgili değil

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Ankara Valiliği'nin 15 gün süreyle aldığı kısıtlama kararı sadece baroların gösteri ve yürüyüşü için değil her türlü gösteri yürüyüş ve toplantının kısıtlamasını içeriyor" dedi.

Çataklı, son dönemde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin Ankara'da 15 gün süreyle yasaklandığını belirterek, bu kararın sadece TBMM önünde Adalet Komisyonu'nda gerçekleşen çoklu baro görüşmelerine katılmak için bekleyen baro temsilcileri ve avukatlara yönelik değil, tüm kurumlar için geçerli olduğunu söyledi.

Çataklı ayrıca, "2020 ilk 6 ayında kırsalda 49.622, şehirde 5.573 operasyon yapılmış, terörden arananlar listesinde bulunan mavi 1, yeşil 1, turuncu 13, gri kategoriden 21 ve liste dışı sözde üst düzey 4 olmak üzere toplam 40 teröristin de aralarında bulunduğu, 562 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.