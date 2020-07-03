Rus milletvekili Tolstoy: Ayasofya konusunda Erdoğan'ın bilgeliğine güveniyoruz

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma Başkan Yardımcısı Tolstoy, Ayasofya'nın tarihinde farklı dönemlerin olduğunu ve bu tarihi anıtla ilgili tüm konulara büyük bir dikkatle yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkan Yardımcısı Petr Tolstoy, Parlamentskaya Gazeta’ya açıklamasında, Türkiye'de bile Ayasofya’nın statüsüyle ilgili farklı görüşlerin olduğuna dikkat çekerek, "Ülkenin içinde birçok kişinin burayı cami olarak görmek istediği açık. Ama bu anıtın farklı tarihsel dönemleri oldu ve mevcut müze statüsü de çok önemli, herkes bu statüsün arkasındaki tarih hacminin farkında" ifadelerini kullandı.

Tarihi kutsal mekanlar konusunda son derece dikkatli olunması gerektiğini kaydeden Tolstoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir politikacının bunu anlaması gerektiğini belirterek, şunla söyledi:

"Yüksek Mahkeme'nin Ayasofya kararını Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasında hiçbir gerilimin takip etmeyeceğini umuyoruz. Bu kutsal yer öyle bir öneme sahip ki, sorunlar Türkiye sınırlarının dışına çıkabilir. Bize sadece Türkiye Cumhurbaşkanı’nın bilgeliğine güvenmek kalıyor."