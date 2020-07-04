MHP Lideri Bahçeli, il başkanlarıyla bir araya geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantı öncesi davetliler, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında salona ateşleri ölçülerek ve kıyafetlerine dezenfektan sıkılarak alındı. Tüm katılımcıların maske taktığı toplantıda, sosyal mesafe kurallarına da dikkat edildi.

Bahçeli, yaptığı konuşmada 'çoklu baro' düzenlemesine karşı çıkan hukuk camiasını hedef aldı. Bahçeli, şu ifadeleri kullandı; "Savunmayı savunuyoruz, bahanesiyle sokaklara dökülen baronlaşmış bazı baroların kanun dışı yol ve zorlamalara tevessül etmeleri Türkiye’nin belini bükmeyi amaçlayan çevrelere koz vermektir. Yıllardır baroları kendi çiftlikleri haline getirenlerin, ideolojik saplantılarla dar kadroculuk yapanların gayri ahlaki ayrıcalıkları sorgulanmalı, nihai olarak sonlandırılmalıdır."

Partisinin kurultayına da değinen Bahçeli, "MHP'nin 14 Mart 2021'de yapacağı 13. Olağan Büyük Kurultayı’nın ana teması tespit edilmiştir. Çağrımız zamanlar üstü bir kavrayış ve kader ortaklığının özetidir: İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak" dedi.