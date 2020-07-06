Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma yarın Türk mevkidaşlarına Ayasofya çağrısında bulunabilir

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesi konusuyla ilgili yarın TBMM’ye hitaben hazırlanan bir mektubun taslağını görüşecek.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da yarın, Ayasofya'nın statüsüne ilişkin TBMM'ye hitaben hazırlanan bir mektubun taslağı görüşülecek.

Taslağın metninde, "Mevkidaşlarımızı, Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerini, mevcut durumu kapsamlı bir şekilde analiz etmeye ve İstanbul’daki Ayasofya Müzesi’nin statüsüyle ilgili karar alınırken bilgelik sergileme ve modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, uzun yıllara yönelik Ayasofya’yı barış ve dinlerarası uyumun sembolü haline getiren kararını gözden geçirmeme çağrısında bulunmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Rus milletvekilleri, Rus-Türk ilişkilerinin dostça doğasını derinden takdir ettiklerini, bu ilişkilerin özellikle 'Kovid-19 yüzünden daha da karmaşık hale gelen jeopolitik ve diğer çelişkilerin artış gösterdiği bir dönemde' iki halk için önemli olduğunu belirtti. Metinde, dünya çapındaki müzenin statüsünün aceleyle değiştirilmesinin yol açacağı zararın önlenmesi için mümkün olan tüm adımların atılması gerektiği vurgulandı.

Metinde ayrıca, "Mabedin, Türkiye’nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün kararıyla 1935’te aldığı müze statüsü, maksimum sayıda kişiye mabede erişim sağladı, atalarımızın manevi mirasına ve kültürel geleneklerine kişisel olarak saygı gösterme fırsatını verdi" denildi.

Günümüzde milyonlarca Hıristiyan’ın Aziz Sofya'yı ulu saydığı kaydedilen mektupta, 6. yüzyılda inşa edilen mabedin Hıristiyanlar için büyük kutsal bir yer olduğunun altı çizildi.

Mektubun ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya hükümeti ve Federasyon Konseyi'ne gönderilmesi planlanıyor.